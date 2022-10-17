Евросоюз обучит украинских солдат и выделит средства на оружие

Брюссель выделит Киеву еще 500 миллионов евро на закупку оружия и обучит на своей территории 15 тысяч украинских солдат. Об этом стало известно перед началом встречи в Люксембурге министров иностранных дел Евросоюза.

Социально-экономические последствия войны по-прежнему ощутимы и продолжают отзываться во всем мире. Россия оказывается всё более изолированной, как мы могли в этом убедиться на последнем голосовании в ООН. В моральном, политическом, даже военном плане, Россия проигрывает эту войну. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, именно такие решения министры примут сегодня Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по дипломатии

На обучение украинских солдат будет выделено от 50 до 60 миллионов евро. Больше других в общий бюджет внесут Германия, Франция, Италия и Испания.

Что касается оружия, то в списке генерального штаба вооруженных сил Украины прежде всего фигурируют артиллерия, инженерные подразделения и радары.

На заседании в Люксембурге министры иностранных дел ЕС также обсудят новый пакет санкций в отношении руководства Ирана в связи с продолжающимися репрессиями против мирных манифестантов.