Евросоюз обучит украинских солдат и выделит средства на оружие

Евросоюз обучит украинских солдат и выделит средства на оружиеКомментарии
Euronews
Авторское право Virginia Mayo/ AP-
Брюссель выделит Киеву еще 500 миллионов евро на закупку оружия и обучит на своей территории 15 тысяч украинских солдат. Об этом стало известно перед началом встречи в Люксембурге министров иностранных дел Евросоюза.
На обучение украинских солдат будет выделено от 50 до 60 миллионов евро. Больше других в общий бюджет внесут Германия, Франция, Италия и Испания.
Что касается оружия, то в списке генерального штаба вооруженных сил Украины прежде всего фигурируют артиллерия, инженерные подразделения и радары.
На заседании в Люксембурге министры иностранных дел ЕС также обсудят новый пакет санкций в отношении руководства Ирана в связи с продолжающимися репрессиями против мирных манифестантов.