English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

В Кении погибли сотни животных

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
Люди спасают от жажды слоненка в Кении
Люди спасают от жажды слоненка в Кении   -   Авторское право  Euronews

Кения переживает сильнейшую засуху за последние 40 лет. Сезон дождей с марта по май в этом году стал самым скудным за прошедшие семь десятилетий. 

От обезвоживания и голода уже умерли тысячи диких и домашних животных. В знаменитых на весь мир заповедниках засуха унесла жизни 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебр, 51 буйволов, 12 жирафов. Погибли 2% самых редких в мире зебр — Греви. 

Засуха убивает даже верблюдов, одних из самых засухоустойчивых животных

Одновременно с этим в стране резко вырос уровень браконьерства. 

В наиболее пострадавшие от засухи районы заповедников доставляется вода и пища для диких животных.

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) говорят, что засуха была вызвана изменением климата и погодными условиями Ла-Нинья в Тихом океане

Метрологи выдали неутешительный прогноз: погода в Кении будет более сухая, чем обычно. Обильных осадков не ожидается до конца года.

Защитники природы обеспокоены тем, что погибнет гораздо больше редких видов животных.