В Кении погибли сотни животных

В Кении погибли сотни животныхКомментарии
Кения переживает сильнейшую засуху за последние 40 лет. Сезон дождей с марта по май в этом году стал самым скудным за прошедшие семь десятилетий.
От обезвоживания и голода уже умерли тысячи диких и домашних животных. В знаменитых на весь мир заповедниках засуха унесла жизни 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебр, 51 буйволов, 12 жирафов. Погибли 2% самых редких в мире зебр — Греви.
Одновременно с этим в стране резко вырос уровень браконьерства.
В наиболее пострадавшие от засухи районы заповедников доставляется вода и пища для диких животных.
Метрологи выдали неутешительный прогноз: погода в Кении будет более сухая, чем обычно. Обильных осадков не ожидается до конца года.
Защитники природы обеспокоены тем, что погибнет гораздо больше редких видов животных.