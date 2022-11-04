В Кении погибли сотни животных

Кения переживает сильнейшую засуху за последние 40 лет. Сезон дождей с марта по май в этом году стал самым скудным за прошедшие семь десятилетий.

От обезвоживания и голода уже умерли тысячи диких и домашних животных. В знаменитых на весь мир заповедниках засуха унесла жизни 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебр, 51 буйволов, 12 жирафов. Погибли 2% самых редких в мире зебр — Греви.

Засуха убивает даже верблюдов, одних из самых засухоустойчивых животных

Одновременно с этим в стране резко вырос уровень браконьерства.

В наиболее пострадавшие от засухи районы заповедников доставляется вода и пища для диких животных.

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) говорят, что засуха была вызвана изменением климата и погодными условиями Ла-Нинья в Тихом океане

Метрологи выдали неутешительный прогноз: погода в Кении будет более сухая, чем обычно. Обильных осадков не ожидается до конца года.

Защитники природы обеспокоены тем, что погибнет гораздо больше редких видов животных.