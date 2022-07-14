Главу Еврокомиссии освистали в Скопье

Протесты на улицах и напряженность в парламенте - непростым получился визит председателя Еврокомиссии в Северную Македонию, которая уже 17 лет имеет статус страны-кандидата на членство в ЕС. После встречи с президентом и премьер-министром Северной Македонии Урсула фон дер Ляйен пыталась убедить законодателей принять предложение Франции, направленное на снятие вето Болгарии на начало переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Внесение поправок в вашу конституцию для дальнейшего продвижения основных прав укрепит вашу приверженность этим ценностям. Кроме того это автоматически завершит начальную фазу переговоров и откроет следующую межправительственную конференцию без каких-либо дальнейших дополнительных решений".

Если депутаты от правящего большинства аплодировали фон дер Ляйен, то представители оппозиции ее освистали. Острые споры французские предложения вызвали и на улицах, где дошло до столкновений манифестантов с полицией. София, которая блокирует начало переговоров, отказывается признавать наличие македонского языка, считая его одним из диалектов болгарского, и настаивает на конституционных гарантиях для болгарского меньшинства в Северной Македонии.

Протестующие требуют от правительства отказаться от уступок Болгарии, заявляя, что они нарушают национальные, культурные и исторические интересы македонцев.