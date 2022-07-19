Брюссель начал переговоры о вступлении со Скопье и Тираной

Европейский союз начал переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией — долгожданный шаг для двух балканских стран, желающих присоединиться к блоку.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тепло поздравила премьер-министров Албании Эди Раму и Северной Македонии Димитара Ковачевски. Обратившись к ним, она сказала:

"Вы и ваши граждане так усердно работали, чтобы прийти к этому, вы продемонстрировали столь явную приверженность нашим ценностям, вы продемонстрировали стойкость, вы сохранили веру в процесс вступления, вы укрепили верховенство закона, вы боролись с коррупцией, у вас есть свободные средства массовой информации, у вас есть активное гражданское общество, вы провели бесчисленное количество реформ и модернизировали свою экономику".

В Северной Македонии, которая для запуска переговоров с ЕС подписала соглашение с Болгарией, не обошлось без акций протеста. Группа демонстрантов сбралась у здания правительства в Скопье с плакатами: "Мы не ведём переговоров с фашистами".