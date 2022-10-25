Премьер-министр Польши: Россия "пристрастила" Европу к своему газу

Евросоюз и Германия проводят конференцию по восстановлению Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в этой стране война с Россией повлекла тысячи смертей и огромные разрушения:

"Сегодня мы хотим обсудить восстановление Украины. Тысячи разрушенных домов, несколько сотен школ превращены в руины. Разбомблены бесчисленные мосты, дороги, электростанции, железнодорожная инфраструктура и промышленность. Для украинцев это не просто статистика. Это их повседневная реальность".

Но некоторые участники подвергли критике сохраняющуюся зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Россию с наркодельцом, который намеренно "подсадил" наркомана на свой товар дешёвой дозой:

"Мы часто говорим о зависимости Европы от российского сырья. И действительно, Россия вела себя как наркоторговец. Она - как дилер, который даёт первую дозу бесплатно, зная, что наркоман придёт снова и очень дорого заплатит за следующие дозы. Сегодня недостаточно говорить о реконструкции Украины и реконструкции Европы. Это больше, чем это. Мы должны говорить об изменении формы Европы".

Всемирный банк оценивает нанесённый Украине ущерб в 350 млрд евро. Европейские лидеры говорят, что помощь стране должна быть международной. Канцлер Германии Олаф Шольц:

"Эта конференция посвящена разработке структур и механизмов, которые помогут облегчить и профинансировать то, что Джон Мейнард Кейнс в 1944 году назвал постоянной реконструкцией. Вот что здесь поставлено на карту: не что иное, как создание нового "плана Маршалла" для 21-го века. Это задача для поколений, которую нужно начинать решать прямо сейчас. Восстановление, реконструкция и модернизация Украины действительно станут вызовом для поколений, который потребует объединённых усилий всего международного сообщества".

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