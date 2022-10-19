Антониу Кошта: "Надо преодолеть энергетическую зависимость от России"

Европе необходимо найти общий ответ на брошенные ей вызовы, как это было во время пандемии коронавируса, заявил в интервью Euronews Антониу Кошта. Премьер-министр Португалии принимал участие в съезде европейских социалистов в минувшие выходные.

«С COVID-19 мы боролись сообща, - сказал он. - Мы дали единый ответ, и это помогло нам преодолеть тот кризис. Поэтому нам нужно извлечь правильные уроки и сделать сейчас то, что мы делали, когда нам нужно было победить вирус. Теперь мы должны сделать это, чтобы установить мир».

Португальский премьер сказал также, что страны ЕС близки к поиску «общего ответа» на энергетический кризис. "Им необходимо совместно закупать газ, лучше подключаться друг к другу через системы трубопроводов. Мы должны вмешиваться в ценообразование, у нас должен быть механизм поддержки бизнеса, рабочих мест и семейных доходов".

Кошта признал, что война в Украине стала поворотным моментом в европейской политике:

"Да, она изменила наши взгляды, например, на изменение климата и энергетический переход. Всем в Европе ясно, что сейчас мы должны ускорить переход на возобновляемые источники и преодолеть зависимости от поставок энергоносителей из России. Это было уязвимое место Европы, а мы хотим быть автономными. Если мы хотим укрепить нашу способность влиять на глобальное общество, то мы должны быть энергетически независимыми".

Премьер-министр Португалии призвал Европу с оптимизмом смотреть в будущее:

"Мы уже пережили несколько кризисов в нашей истории, в нашей новейшей истории. В последние годы мы пережили финансовый кризис, мы пережили экономический кризис, мы пережили кризис в области здравоохранения, и теперь нам приходится иметь дело с новыми кризисами. Но, как и в предыдущие кризисы, мы сможем преодолеть эту ситуацию тем, что укрепим доверие людей", - сказал Кошта.