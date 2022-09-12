Украина просит ЕС помочь с восстановлением страны

_Украина просит европейских союзников взять на себя долгосрочные обязательства по восстановлению страны после войны. Позицию Киева в интервью Euronews разъяснил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Он представил Еврокомиссии в Брюсселе доклад о том, что стране необходимо в краткосрочной и долгосрочной перспективе для нормального существования.

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**Алексей Чернышов:**Мы сейчас главным образом говорим о том, что нужно для выживания, в том числе о подготовке к зиме. Мы разработали бюджет на 3,4 млрд долларов США, которые необходимы в ближайшие четыре месяца, и это мы сейчас обсуждаем очень интенсивно. Мы создадим так же – работы уже ведутся – соответствующий трастовый фонд под управлением Всемирного банка, он заработает очень скоро.

Euronews: Обрисуйте для наших зрителей, пожалуйста, нанесённый ущерб, какую инфраструктуру надо восстанавливать.

**Алексей Чернышов:**Мы сейчас сконцентрировали наши усилия на тех населённых пунктах, где можно начать восстановительные работы. Прежде всего речь идёт о деоккупированных городах и районах на севере Украины, – то есть о территориях, которые были оккупированы и затем освобождены. Мы имеем дело с масштабными разрушениями социальной инфраструктуры и жилых домов. Если говорить о жилом секторе, то в целом в Украине к этому моменту повреждены или разрушены до 12 тыс. многоквартирных домов, а ещё более сотни тысяч домов в частном секторе – вы можете представить себе такое число? Всё надо восстанавливать.

Сейчас мы сосредоточены на безопасных, контролируемых, недоступных для артиллерии районах, куда возвращаются люди. Мы хотим, чтобы украинцы вернулись в свои дома, и украинцы хотят вернуться домой. Они хотят, чтобы дети ходили в школы. Они хотят начать нормальную жизнь, и мы хотим их в этом поддержать. Я восхищён тем, какую поддержку оказывает Европейский совет и Всемирный банк в деле восстановления Украины, и я рад, что сегодня у нас есть этот документ».

**Euronews:**Вы не опасаетесь, что люди интегрируются слишком хорошо в Европейском союзе и не захотят возвращаться?

**Алексей Чернышов:**Есть люди, которые уже не вернутся никогда, мы все понимаем это. Хотя большинство людей, которыми мы гордимся, хотят вернуться в Украину, построить новую страну, восстановить страну, отстроить её заново, сформировать новую нацию. И желающих вернуться намного больше, чем тех, кто остаётся. Я бы сказал, что большинство, подавляющее большинство возвращается, вот почему мы готовим соответствующую инфраструктуру для их возвращения домой.