English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Украина просит ЕС помочь с восстановлением страны

Access to the comments Комментарии
 Méabh Mc Mahon
euronews_icons_loading
министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов
министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов   -   Авторское право  Euronews.

_Украина просит европейских союзников взять на себя долгосрочные обязательства по восстановлению страны после войны. Позицию Киева в интервью Euronews разъяснил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Он представил Еврокомиссии в Брюсселе доклад о том, что стране необходимо в краткосрочной и долгосрочной перспективе для нормального существования.
_

**Алексей Чернышов:**Мы сейчас главным образом говорим о том, что нужно для выживания, в том числе о подготовке к зиме. Мы разработали бюджет на 3,4 млрд долларов США, которые необходимы в ближайшие четыре месяца, и это мы сейчас обсуждаем очень интенсивно. Мы создадим так же – работы уже ведутся – соответствующий трастовый фонд под управлением Всемирного банка, он заработает очень скоро.

Euronews: Обрисуйте для наших зрителей, пожалуйста, нанесённый ущерб, какую инфраструктуру надо восстанавливать.

**Алексей Чернышов:**Мы сейчас сконцентрировали наши усилия на тех населённых пунктах, где можно начать восстановительные работы. Прежде всего речь идёт о деоккупированных городах и районах на севере Украины, – то есть о территориях, которые были оккупированы и затем освобождены. Мы имеем дело с масштабными разрушениями социальной инфраструктуры и жилых домов. Если говорить о жилом секторе, то в целом в Украине к этому моменту повреждены или разрушены до 12 тыс. многоквартирных домов, а ещё более сотни тысяч домов в частном секторе – вы можете представить себе такое число? Всё надо восстанавливать.

Сейчас мы сосредоточены на безопасных, контролируемых, недоступных для артиллерии районах, куда возвращаются люди. Мы хотим, чтобы украинцы вернулись в свои дома, и украинцы хотят вернуться домой. Они хотят, чтобы дети ходили в школы. Они хотят начать нормальную жизнь, и мы хотим их в этом поддержать. Я восхищён тем, какую поддержку оказывает Европейский совет и Всемирный банк в деле восстановления Украины, и я рад, что сегодня у нас есть этот документ».

**Euronews:**Вы не опасаетесь, что люди интегрируются слишком хорошо в Европейском союзе и не захотят возвращаться?

**Алексей Чернышов:**Есть люди, которые уже не вернутся никогда, мы все понимаем это. Хотя большинство людей, которыми мы гордимся, хотят вернуться в Украину, построить новую страну, восстановить страну, отстроить её заново, сформировать новую нацию. И желающих вернуться намного больше, чем тех, кто остаётся. Я бы сказал, что большинство, подавляющее большинство возвращается, вот почему мы готовим соответствующую инфраструктуру для их возвращения домой.

Дополнительные источники • Перевод: Андрей Позняков