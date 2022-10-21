Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Когда Владимир Путин родился, Сильвио Берлускони был 16-летним подростком. Такая разница в возрасте не помешала им завязать приятный "броман" (то есть братский роман). На этой неделе итальянский экс-премьер подогрел давнюю дружбу с российским президентом, когда похвастался, что Владимир прислал ему, Сильвио, 20 бутылок водки на недавнее 86-летие.

Берлускони ответил на это доказательство любви, отправив Путину, которому только что исполнилось 70 лет, ящик красного вина. Оба мужчины также обменялись "милыми " письмами, признался Берлускони.

Его откровенные заявления вызвали резкую отповедь со стороны правых партнёров Берлускони по коалиции и ужас среди его коллег-христианских демократов в Европарламенте.

Анджей Халицкий, польский евродепутат:

«Я бы посоветовал мистеру Берлускони вернуть водку. Во-первых, сейчас не время для каких-либо контактов с Путиным. Господин Путин не друг, а военный преступник. Его место в Гааге. Он должен быть наказан Международным уголовным судом. Таков законный путь для Путина, а не празднование дней рождения».

"Бесчеловечные" налёты на Украину

То, что некоторые могут посчитать стариковской оплошностью, произошло во время яростных российских налётов на украинские города. Атаки были частично совершены низколетящими беспилотниками иранского производства, что Россия и Иран решительно отрицают.

Но ЕС и США заявили, что у них есть доказательства поставок Тегераном Москве дешёвых дронов, которые взрываются при ударе. Это привело к гибели многих мирных жителей и разрушениям в энергетической инфраструктуре.

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:

«Всё указывает на то, что Иран поставляет России эти беспилотники. Мы призываем все нации, включая Иран, не поддерживать незаконную войну России против Украины. Видимые всеми б__есчеловечные__удары этими дронами подчёркивают, что нужно срочно усилить поддержку Украины».

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности:

«Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Ирана об этих поставках. Это показывает решимость Европейского Союза сделать всё возможное в отношении всех, кто может быть причастен к поддержке российской агрессии».

Беспилотники представляют лишь одну из претензий Евросоюза к Ирану. Другая - это жестокое подавление гражданских протестов, которые сотрясают страну уже более месяца.

Россия и Иран - "диктаторы и угнетатели"

На этой неделе ЕС ввёл новые санкции против Ирана. Может ли это привести к ухудшению европейско-иранских отношений?

Шведский социал-демократ и член Европарламента Эвин Инчир - специалист по Ирану. Шандор Жирош говорил с ней в Страсбурге.

Жирош: Евросоюзу потребовался месяц после смерти Махсы Амини и начала массовых протестов, чтобы ввести санкции против Ирана. Как вы думаете, это правильный сигнал?

Инчир: Конечно. Но я бы хотела, чтобы Совет министров иностранных дел принял такое решение быстрее. Две недели назад в Европарламенте мы приняли резолюцию - я была отчасти её инициатором. Думаю, мы на правильном пути, потому что сейчас мы должны со всей силой поддержать народ Ирана, который проводит демонстрации за такие простые вещи, как свобода и демократия.

Жирош: Многие считают санкции ЕС слишком слабыми, чтобы повлиять на Тегеран. Вы согласны с ними?

Инчир: Думаю, что это только начало. Министры приняли решение о санкциях в отношении 11 человек и 4 организаций. А в сумме в "чёрном" списке уже 97 человек и 8 организаций. Но решение, принятое в понедельник на заседании Совета по иностранным делам, я рассматриваю как один из шагов. Параллельно мы отвечаем на отвратительное нападение Путина на Украину. Нам необходимо усиливать санкции против властей Ирана, если они не прекратят репрессий. Необходимо усилить наши санкции против диктатуры духовенства. Все эти диктаторы и угнетатели всегда сотрудничают и поддерживают друг друга. Они знают, что если они падут в одном месте, то падут и в других местах. Поэтому мы, демократические силы во всем мире, должны идти рука об руку и поддерживать друг друга. Настало время для ЕС активнее выступать в защиту народа Ирана.

Жирош: Что необходимо сделать для улучшения отношений между ЕС и Ираном в долгосрочной перспективе?

Инчир: Прежде всего, я надеюсь, мы увидим в стране демократическое правительство, это был бы налучший путь вперед. Поэтому я также хотела бы видеть ещё более сильные действия со стороны Европейского Союза.

Премьерский антирекорд Лиз Трасс

А сейчас о чем-то совсем другом.

Если бы в четверг утром вы поинтересовались о самой короткой карьере британского премьер-министра, то наткнулись бы на Джорджа Каннинга, который проработал в этой должности всего 118 дней, прежде чем перенес инсульт и умер при исполнении служебных обязанностей в 1827 году.

Если вы погуглили это в четверг днем, ответом был бы "Лиз Трасс". Она не умерла при исполнении служебных обязанностей, хотя 45 дней на Даунинг-стрит практически убили её политическую карьеру.

Она подала в отставку, потому что её экономическая программа сотрясла рынки и расколола её Консервативную партию. Трасс признала, что не может сдержать данные обещания, и что тори перестали в неё верить. Выборы нового лидера запланированы на следующую неделю.

А для нового короля Карла III это означает, что у него будет уже второй премьер-министр".