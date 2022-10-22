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мир

Совбез ООН осудил Россию за использование иранских беспилотников

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 Euronews
Украина обвиняет Россию в намеренном использовании "дронов-камикадзе" против гражданских объектов
Украина обвиняет Россию в намеренном использовании "дронов-камикадзе" против гражданских объектов   -   Авторское право  Roman Hrytsyna/The AP

Члены Совета безопасности ООН выступили с осуждением России за использование иранских беспилотников для атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины. Страны призывают провести расследование, поскольку передача иранских аппаратов России может нарушать резолюции Совбеза. Москва и Тегеран, впрочем, отрицают поставки техники.

Джеффри де Лаурентис, зам.постпреда США при ООН:

"Имеются многочисленные общедоступные свидетельства, в том числе фотографии и видео этих беспилотников, используемых против Украины. ООН должна расследовать любые нарушения резолюций Совета Безопасности. Мы не должны позволять России или другим странам угрожать или препятствовать ООН в выполнении её обязанностей".

Представители США заявляют, что пока не видят никаких свидетельств того, что Россия готова прекратить агрессию и обратиться к переговорам; наоборот, Москва, по мнению Вашингтона, оставляет для дипломатии всё меньше возможностей.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Мы будет вновь и вновь рассматривать все средства дипломатии, если увидим возможность продвигать переговоры любыми средствами. Несомненно, мы всегда будем рассматривать такие возможности. Но, как я уже говорил, сейчас Россия не проявляет никаких признаков желания использовать конструктивную дипломатию".

Тем не менее, министр обороны России Сергей Шойгу провёл накануне телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что не оставляет надежд усадить стороны за стол переговоров и считает, что в последнее время оба лидера стали немного более открытыми для дипломатии — несмотря на то, что Владимир Зеленский ранее подписал указ, запрещающий любые переговоры с нынешним президентом РФ.