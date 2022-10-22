Киев обвиняет Москву в намеренном препятствовании экспорту зерна

Киев обвиняет Москву в создании искусственных препятствий для экспорта украинского зерна, несмотря на действие "зерновых договорённостей" при посредничестве ООН и Турции. По словам украинского президента, Россия намеренно задерживает прохождение судов, из-за чего образовалась очередь в 150 кораблей, которые должны были направиться в порты Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-восточной Азии.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"За время работы нашей "зерновой инициативы" из-за задержек со стороны России мы недоэкспортировали около трёх миллионов тонн продовольствия. А это годовой объём потребления для десяти миллионов человек".

На этом фоне украинские войска продолжают докладывать о новых успехах в Херсонской области. Отмечается, что за две с половиной недели освобождено ещё 38 населённых пунктов.

Российское командование ранее заявляло, что в связи со складывающейся ситуацией предстоит принять "непростые решения".

С правого берега Днепра массово вывозят мирных жителей, как на левый берег, так и дальше — в Крым. Планируется вывезти 50-60 тысяч человек. В Киеве называют происходящее депортацией.

В оккупационной администрации Херсонской области обвиняют украинскую сторону в регулярных обстрелах гражданских переправ.