Саммит Евросоюза: продолжаются трудные переговоры по газу

Проходящие в Брюсселе переговоры лидеров Евросоюза по выводу его из энергетического кризиса обещают быть трудными и долгими. Собравшись во второй половине четверга, главы государств и правительств пытаются договориться о конкретных мерах по снижению цен на импортируемый природный газ. Пока компромисса на заметно. Председатель Совета ЕС и хозяин саммита напомнил его участникам, что они должны быстро и сообща выработать решение газовой проблемы:

«Есть сигнал о необходимости единства, и мы видим, что есть разные инструменты, которые способны оказать положительное влияние, - сказал Шарль Мишель. - Сегодня мы видим, что рынок не работает нормально. Мы видим на нём серьезную волатильность. Большие счета за свет и тепло ложатся тяжёлым бременем на граждан, на семьи, на домохозяйства и на компании".

Европейская комиссия представила во вторник пакет мер по облегчению этого бремени путём обуздания роста цен на газ. Президент Франции заявил, что основные механизмы для выполнения этой задачи уже представлены - главное, их правильно выбрать и использовать:

«Это механизмы установления потолка для различных цен на газ, механизмы отделения цен на газ от цен на электричество, что было разрешено для Испании и Португалии, и совместные закупки газа, которые уже показали свою эффективность, когда мы о них договорились в принципе несколько месяцев назад, - сказал Эммануэль Макрон. - Эти меры в комплексе призваны понизить цены на газ, не позволить спекулянтам воспользоваться нынешней ситуацией, они также призваны понизить для нас цены на электроэнергию».

За широкие ценовые потолки выступают Италия, Бельгия, Польша и Греция. Но такие искусственные ограничения не одобряет Германия, опасаясь, что продавать энергоносители в Евросоюз станет невыгодно. Такие же опасения испытывают Нидерланды. Их премьер-министр считает это попыткой вмешательства на рынке, где ситуация сама уже меняется в лучшую сторону:

«Мы уже согласовали множество практических решений и увидели, что цены на газ намного ниже, чем были всего пару месяцев назад, - сказал Марк Рютте. - На данный момент, как мы прочитали в Financial Times, сжиженный природный газ в Азии дороже, чем трубопроводный в Европе. Мы всё чаще видим, что существует разница в образовании цен на СПГ между Азией и Европой".

На нынешней встрече стало более очевидно, что такие богатые страны, как Германия и Нидерланды, могут себе позволить предоставление государственной помощи тем своим жителям, которым трудно платить за коммунальные услуги. У других же государств денег на это нет. Это угрожает усилить неравенство в ЕС и дестабилизировать единый рынок.