Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Украинское контрнаступление на востоке и юге не ослабевает. На этой неделе российские ракеты обрушились на города по всей стране. Этот шквальный обстрел считается одним из крупнейших воздушных налетов с начала войны в феврале. Ударам подверглись в основном энергетические объекты и жилые кварталы. В крупных городах, таких как Киев и Львов, произошли серьёзные отключения электричества и перебои с водоснабжением.

Брюссель выразил возмущение. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии ЕС:

«Я в шоке и потрясении от этих зверских атак на Киев и другие украинские города. Россия ещё раз показала миру, на чём она стоит - это террор и жестокость».

Поражение России в ООН

Тем временем Россия потерпела сокрушительное поражение в ООН. Резолюция, осуждающая незаконную аннексию Москвой украинских территорий, дала гораздо больший, чем ожидалось, результат.

Чаба Кёрёши, председатель Генеральной Ассамблеи ООН:

«Результат голосования таков: «за» 143; "против" пять; воздержались 35. Проект резолюции A.ES/II/L5 принимается".

Только пять стран проголосовало против резолюции — Россия и четыре другие презирающие демократию диктатуры: Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Военная ситуации на местах такова, что даже с оборонительным вооружением советских времен украинцы стойко держатся, но российский обстрел на этой неделе породили призывы лучше их вооружить.

НАТО обещает Украине системы ПВО

Заявления до и после встречи НАТО в Брюсселе свидетельствовали об укреплении решимости Запада поддержать Украину, а российские удары без разбора по гражданским объектам были признаны военными преступлениями.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

«Мы будем стоять бок о бок с Украиной столько, сколько потребуется. Мы усилим нашу поддержку и, в частности, предоставим Украине больше систем ПВО».

Ллойд Остин, министр обороны США:

«Соединённые Штаты полностью привержены своим обязательствам по статье 5-й [Вашингтонского договора], и мы полны решимости защищать каждый дюйм территории НАТО, если и когда до этого дойдет».

Ко мне присоединяется Рафаэль Лосс, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Гробе: На встрече НАТО страны-союзники обязались поставлять Украине больше систем ПВО, больше артиллерии, больше радаров и больше боеприпасов. Является ли это поворотным моментом в войне?

Лосс: Думаю, то, что мы видели за последние пару дней на встрече министров обороны в Брюсселе, подтверждает заявления о том, что западная поддержка Украины должна превратиться в длительный и консолидированный процесс. Ещё в июле на саммите НАТО мы слышали о намерении лидеров превратить процессы, которые часто носили случайный характер, в нечто более устойчивое и предсказуемое с точки зрения результатов, на которые может полагаться Украина. Это включает поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов. А с наступлением зимы это будет включать, например, зимнее обмундирование для украинских солдат.

Сигналы о ядерном сдерживании

Гробе: Столтенберг сказал, что на следующей неделе НАТО приступит к своим ежегодным учениям по ядерной готовности. Это предупреждение Москве?

Лосс: Не совсем. НАТО пытается послать сигналы, как внешние, так и внутренние, о том, что политика ядерного сдерживания альянса надёжна и носит оборонительный характер, что средства ядерного сдерживания безопасны, что союзники и их население могут доверять потенциалу ядерного сдерживания НАТО. Россия раньше воспринимала этот сигнал только в контексте войны в Украине, но он более широк.

Гробе: Мы также слышали бряцание оружием из Беларуси, грозившей присоединить свои силы к российским силам. Насколько это серьезно?

Лосс: Белорусский лидер Александр Лукашенко здесь балансирует на канате. Он хочет сохранять максимальную гибкость и не слишком сближаться с Владимиром Путиным, зная, как дорого это обходится с политической точки зрения. Но в то же время его режим, особенно после демократического восстания два года назад, так сильно зависит от поддержки России, что не может от неё освободиться. До сих пор он сопротивлялся вводу своих войск в Украину, но Беларусь использовалась в качестве плацдарма российскими войсками и российской артиллерией для обстрела городов и военных позиций в Украине.

Гробе: Потенциально суровая зима в Украине не за горами. Какие последствия это будет иметь на поле боя, и какой стороне это может дать преимущество?

Лосс: В зимние месяцы боевые действия имеют тенденцию немного замедляться, и это не обязательно идет на пользу какой-либо из двух сторон. Обе окопаются на своих позициях. Украина пытается вернуть как можно большую часть оккупированной территории до наступления зимы, которая замедлит операции. Но пока этого не произойдет, я думаю, что на поле боя будет наблюдаться некоторый динамизм, именно поэтому Украина призывает Запад срочно усилить поддержку. Меняющаяся стратегия НАТО указывает, я думаю, на понимание лидерами альянса того, что эта война будет продолжаться довольно долго. Это требует от Запада последовательности в поддержке Украины, в том числе продолжающегося снабжения её артиллерией и системами противовоздушной обороны.

Санкции против Ирана

Уже почти месяц женщины в Иране проводят демонстрации против смерти 22-летней Махсы Амини после того, как она была арестована полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Пока ЕС подумывает о новых санкциях против Тегерана, протестующие по всей Европе и за её пределами вышли на улицы в знак солидарности с иранскими женщинами. Крупнейшие из этих демонстраций прошли в Женеве, Гааге, Бейруте и Риме.

Соединённые Штаты, Канада и Великобритания уже ввели санкции против иранской полиции нравов и высокопоставленных чиновников аппарата безопасности страны. Еврокомиссия выдвигает пакет своих санкций, который может быть официально принят уже на следующей неделе".