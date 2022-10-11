У США и НАТО готов "серьёзный ответ" на российскую ядерную угрозу

"Вашингтон не потерпит ядерных угроз со стороны Москвы", - заявила в интервью Euronews постоянный представитель США при НАТО накануне встречи министров обороны стран-союзников в Брюсселе. Джулианна Смит предупредила, что на случай применения Россией средств массового поражения у Америки готов серьёзный ответ:

"Мы направили русским прямое послание о том, что любое использование ядерного оружия будет иметь беспрецедентные последствия. Это то, за чем мы внимательно следим. Но, как сообщили мои коллеги в Вашингтоне, сейчас мы не видим признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие».

На следующей неделе НАТО проведёт ежегодные учения по ядерному сдерживанию, в ходе которых военно-воздушные силы осуществляют тренировочные полеты без боевой нагрузки. Манёвры не были отменены, чтобы в нынешней ситуации не посылать Москве неверный сигнал.

А в этот вторник военный альянс обещал уделять первостепенное внимание неотложным потребностям Украины при отражении российского нападения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что последние удары по мирным объектам в Киеве и других местах Украины свидетельствут о провале вторжения:

«Президент Путин терпит неудачу в Украине. Его попытки аннексий, частичная мобилизация и безрассудная ядерная риторика представляют собой самую значительную эскалацию с начала войны. И они показывают, что эта война идёт не по плану».

Столтенберг добавил, что Украине сейчас необходимы ракетные комплексы HIMARS, артиллерия, системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы. Министры обороны НАТО будут решать, как доставлять всё это в Украину и пополнять собственные запасы вооружений, которые при этом будут уменьшаться.