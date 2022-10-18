Ночные атаки на города Украины: что известно?

В ночь с понедельника на вторник украинские города вновь подвергись ударам с воздуха со стороны российской армии. Сообщается о ракетных обстрелах и об атаках беспилотников.

Утром во вторник российские вооруженные силы атаковали Харьков серией ракетных ударов. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, по предварительной информации, под ударом оказался "район одного из промышленных предприятий" Харькова.

Украинские власти призывают жителей находиться в укрытиях. Утром в связи с обстрелами было ненадолго приостановлено движение Харьковского метрополитена.

В соцсетях сообщается также о ракетных ударах в Днепре. По информации Офиса президента Украины, серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры города.

Ранним утром во вторник взрывы прогремели также в Житомире. Удары, по сообщению властей, наносились также по объектам энергообеспечения.

Силы ПВО работали ночью в Киевской области и Запорожья. Около 6 утра во вторник стало известно о взрывах в Кривом Роге. Как и во многих районах Украины здесь объявлена воздушная тревога.

Ночью с понедельника на вторник, 18 октября, российские оккупационные силы нанесли ракетные удары по городам на юге и востоке Украины. По сообщению украинских властей, несколько ракет С-300 были выпущены по Николаеву. По меньшей мере один человек погиб: тело мужчины было найдено под завалами разрушенного одной из ракет дома. Об этом в Телеграме сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также в результате ночного удара по Николаеву был разрушен городской цветочный рынок.

Ночью в городе из-за обстрелов пропало электричество. В Николаевской области украинским военным удалось сбить пять дронов-камикадзе: четыре дрона были ликвидированы силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг", еще один - воинами сил теробороны.

Как сообщает украинский Генштаб, вооруженные силы Украины также отразили атаки в районах шести населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей. Речь идёт о Берестово Харьковской области, Бахмутское, Иванград, Клещеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.