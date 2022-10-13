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США

Генассамблея ООН осудила аннексию Россией украинских регионов

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 Euronews
Голосование в Генассамблее ООН
Голосование в Генассамблее ООН   -   Авторское право  Bebeto Matthews/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую аннексию Россией четырех украинских регионов.

Согласно документу, Генассамблея ООН "призывает государства-члены и международные организации (...) поддержать деэскалацию сложившейся ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога".

За резолюцию проголосовали 143 страны, пять стран (Россия, Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия) высказались против, 35 — воздержались.

Государство-член ООН, имеющее постоянное место в Совете Безопасности, попыталось силой аннексировать территорию у своего соседа. Эта страна-член ООН нацелилась не только на своего соседа, но и поставила под удар основной принцип этой организации. Одна страна не может силой захватывать территорию другой
Линда Томас-Гринфилд
постпред США при ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал принятую резолюцию "политизированной и откровенно провокационной" при помощи которой "западные страны решают собственные геополитические задачи".

Запад абсолютно глух к проблемам стран "глобального Юга", к призывам заняться, наконец, их решением. Все брошено на продвижение сюжета с Украиной, но не ради ее благополучия, а лишь для того, чтобы попытаться ущемить Россию
Василий Небензя
постпред России при ООН

Ранее Владимир Путин подписал законы об аннексии четырех украинских регионов после проведения "референдумов".

Как утверждает Москва, избиратели в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областях подавляющим большинством голосов высказались за присоединение к России. Киев и его западные союзники назвали "референдумы" бессмысленными и незаконными.