Генассамблея ООН осудила аннексию Россией украинских регионов

Генассамблея ООН осудила аннексию Россией украинских регионовКомментарии
Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую аннексию Россией четырех украинских регионов.
Согласно документу, Генассамблея ООН "призывает государства-члены и международные организации (...) поддержать деэскалацию сложившейся ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога".
За резолюцию проголосовали 143 страны, пять стран (Россия, Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия) высказались против, 35 — воздержались.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал принятую резолюцию "политизированной и откровенно провокационной" при помощи которой "западные страны решают собственные геополитические задачи".
Ранее Владимир Путин подписал законы об аннексии четырех украинских регионов после проведения "референдумов".
Как утверждает Москва, избиратели в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областях подавляющим большинством голосов высказались за присоединение к России. Киев и его западные союзники назвали "референдумы" бессмысленными и незаконными.