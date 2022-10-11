Meta объявлена в России террористической организацией

Российские власти назвали компанию Meta — бывший Facebook — террористической организацией. Её внесли в соответствующий список Росфинмониторинга. Такой шаг по российским законам предполагает блокировку счетов компании.

Экстремистской "Мету" российский суд признал ещё в марте — после того, как руководители американской соцсети разрешили пользователям "Фейсбука" из нескольких стран публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Представители российских властей уточняют, что ни те действия суда, не сегодняшние не повлияют на обычных пользователей. В России уже были случаи привлечения к ответственности за посты в соцсетях, но причиной было их содержание, а не само по себе использование ресурса, признанного "экстремистским".

Проблемы, по слова правозащитников, могут возникнуть у тех, кто ведёт в западных соцсетях рекламную или иную финансовую деятельность.

На территории России доступ к продукции Meta — "Фейсбуку" и "Инстаграму" — формально заблокирован.