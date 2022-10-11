Президент Кипра: "Евросоюз толкает Турцию к новому конфликту"

Президент Кипра обвинил Евросоюз в применении к Турции двойных стандартов. Он сказал, что это единственная страна-член НАТО, которая не присоединилась к санкциям против России. Никос Анастасиадис отметил, что после вторжения в Украину резко вырос экспорт из Турции в Россию. По словам президента, Союз накладывает болезненные ограничения на собственную экономику, критикуют Кипр за перевозку танкерами российской нефти, но позволяет Турции действовать в своих интересах и относится к ней как к стране-кандидату. После неформального саммите ЕС в Праге Анастасиадис ответил на вопросыEuronews.

«Вместо того, чтобы критиковать и подвергать давлению те страны, которые не оказывают прямого влияния на российский рынок, Евросоюзу лучше было бы посмотреть, какие из стран - либо кандидатов на вступление, либо даже соседних стран, принадлежащих к европейской политической семье, - не применяют каких-либо санкций. Конкретно я говорю о Турции, которая фактически облегчает поставки таких продуктов, как российская сталь, в Европу через Турцию».

Президент Кипра также посетовать на то, что его турецкий коллега применяют недопустимую риторику и нажим в отношении его страны и Греции. Никос Анастасиадис считает, что Брюссель должен пресечь такое поведение Реджепа Тайипа Эрдогана, иначе в Европе может вспыхнуть ещё один конфликт.

«На деле невозможно привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права, но когда его нарушает в отношении страны-члена Евросоюза страна-кандидат на вступление в него, то нельзя делать вид, что это не очень важно. Проявляя такое терпение к Турции, ЕС толкает её на опасные действия и создает риск нового конфликта внутри Европы».

Кипр разделен с 1974 года, когда турки вторглись в северную часть острова в ответ на недолгий государственный переворот, совершённый под влиянием греков. С тех пор было предпринято много международных усилий для урегулирования обстановки, но без каких-либо ощутимых результатов. Сейчас напряженность возрастает. Турция грозит отправить на Кипр военные грузы, необходимые для защиты острова.