Санкции против России подрывают её торговлю с Евросоюзом

Решение президента Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину резко изменило объём и содержание торговых потоков между Россией и Европейским Союзом. Десятки запретов, ограничений и мер контроля, введенные Брюсселем против Москвы, призваны "задушить" то, что раньше было тесными и стабильными коммерческими отношениями.

Десять санкционных пакетов, разработанных в ответ на агрессию, привели к значительному сокращению импорта и экспорта, болезненному экономическому повороту, который вынудил Россию искать альтернативные рынки на замену богатого блока.

Согласно последним данным Еврокомиссии, с февраля 2022 года ЕС запретил экспорт товаров в Россию на сумму более 43,9 млрд евро и импорт товаров на 91,2 млрд евро.

Это означает, что 49% экспорта и 58% импорта в настоящее время находятся под тем или иным видом санкций. Для сравнения, в довоенном 2021 году общий объём торговли между ЕС и РФ составлял 257,5 млрд евро.

В то время Россия была пятым по величине торговым партнёром Евросоюза после Китая, США, Великобритании и Швейцарии. Сегодня против России действуют самые жёсткие в мире и в истории санкции, она превратилась в торгового изгоя в глазах всего Запада.

Водка, сырая нефть и сумки Prada

Евросоюз ограничил экспорт разнообразной промышленной и технологической продукции, которая, по мнению Брюсселя, либо уже применяется российской армией для ведения войны с Украиной, либо может в конечном итоге использоваться для этого.

К этому списку относятся радары, беспилотники, камуфляжное снаряжение, камеры, объективы, радиосистемы, краны, антенны, грузовики и химикаты, используемые при производстве оружия и боеприпасов.

Кроме того, ЕС запретил экспорт ценных товаров, необходимых для модернизации экономики России, таких как полупроводники, квантовые компьютеры, оборудование для нефтепереработки, компоненты самолетов и банкноты любой официальной валюты стран-членов ЕС.

Брюссель также ввёл так называемый «запрет предметов роскоши» - это товары европейского производства, пользующиеся спросом у российской элиты, такие как жемчуг, ювелирные украшения, сумки, кошельки, парики, парфюмерия, антиквариат, фарфор, вино, шампанское и сигары - но только если их цена превышает 300 евро.

Между тем, товары из ЕС, такие как лекарства, мыло, кофе, какао, чай, игрушки, деревья, растения и красящие жидкости, а также одежда и модные аксессуары стоимостью менее 300 евро по-прежнему разрешены к экспорту.

Европейские бренды одежды, такие как Boggi, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste, фактически входят в число компаний, которые всё ещё ведут бизнес в России.

Сокращение торговли ЕС с Россией

Что касается импорта, то экономические потери от санкций ещё выше: теперь запрещены во всем блоке российские товары общим объёмом 91,2 млрд евро. Это уголь, золото, железо, сталь, продукция машиностроения, цемент, древесина, пластмассы, текстиль, обувь, кожа, а также транспортные средства.

Два самых знаковых и желанных российских продукта – водка и икра – не допускаются теперь на рынок ЕС.

Последним дополнением к чёрному списку импорта стали технический углерод и синтетический каучук.

Тем не менее, ни одна мера не наносит такого разрушительного воздействия на экономику и финансы России, как запрет на импорт из неё в ЕС сырой нефти и нефтепродуктов. Он направлен против основного источника доходов Москвы и считается самой смелой и далеко идущей из санкции.

Несмотря на то, что предусмотрены специальные исключения для импорта по трубопроводам, Евросоюзу удалось постепенно сократить на около 90% закупки российской нефти, которые оценивались в 2021 году в 71 млрд евро.

Запрет ЕС был усилен ограничением со стороны G7. "Большая семёрка" искусственно устанавливает цену, по которой российские танкеры могут использовать западные компании для перевозки нефти по всему миру.

Центр исследований энергии и чистоты воздуха (независимая исследовательская организация в Хельсинки), посчитал, что запрет ЕС и ограничение G7 обходятся России в 280 млн евро в день, несмотря на сильное стремление Москвы перенаправить уценённые баррели Китаю, Индии и другим незападным покупателям.

Напротив, природный газ, атомное топливо и алмазы входят в число самых заметных статей российского экспорта, на которыё еще не распространяются санкции. Это вызывает ярость Киева и жёстко настроенных европейских столиц.

«Что касается 10-го пакета санкций, то он нас не устраивает, потому что он слишком мягкий, слишком слабый, - заявил на прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. - Мы предлагаем расширить санкционный список за счёт людей. Мы также давно уже предлагаем подвергнуть санкциям больше российских продуктов».