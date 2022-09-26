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Новости Европы

Должен ли Евросоюз спасать россиян от мобилизации?

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 Efi Koutsokosta
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Задержание протестующего против мобилизации
Задержание протестующего против мобилизации   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Евросоюз стал в значительной мере недоступен для большинства россиян. Прямые авиарейсы в их страну прекращены, через сухопутные границы их не впускают. Это плата за вторжение в Украину. Но когда из России устремились мужчины, не желающие участвовать в агрессии, возникли споры о том, следует ли им предоставлять укрытие. Страны Балтии, Финляндия и Польша ещё раньше резко ограничили въезд из России по туристическим визам, а теперь отнеслись сурово и к тем, кто спасается от военной службы.

«Многие россияне, которые сейчас бегут из-за мобилизации, не возражали против убийства украинцев. Тогда они не протестовали», — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. - Допустить их к нам - значит создать значительные риски. К тому же есть множество стран за пределами ЕС, куда они могут отправиться».

Германия, с другой стороны, заявила, что готова принять российских диссидентов, нуждающихся в защите. При этом многие страны ЕС высказываются за то, что принимать решения по индивидуальным случаям, а не по всему исходу из России. Глава Европейской программы миграции и многообразия призывать не бросать никого на произвол судьбы:

«Есть важные причины, почему у каждого есть право просить убежища, - сказала Мари Де Сомер. - Мы не знаем личной ситуации ряда людей, которые сейчас искренне пытаются попасть в Европу. В то же время мы видим, что в России нарастают акции протеста. Они приводят к серьёзным последствиям для их участников. Я понимаю аргументы за то, чтобы сдерживать этот поток, но это не должно быть причиной лишать людей их индивидуального права на поиск убежища».

Постоянные представители стран-членов при ЕС, собравшиеся в этот понедельник в Брюсселе, обратились к Еврокомиссии с просьбой обновить решение от 9 сентября о полной приостановке действия Соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Послы сказали, что этого требуют последние события, ставящих под угрозу безопасность Евросоюза. Некоторым европейским правительствам необходимы доказательства того, что россияне, въезжающие на территорию ЕС, действительно являются противниками политики президента Путина, а не агентами Москвы.