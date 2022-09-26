Трудности "частичной мобилизации" в России

"Частичная мобилизация" в России проходит хаотично на фоне протестов, ошибок в призыве и исхода граждан, бегущих из страны, а Кремль ужесточает правила.

В Дагестане, одном из беднейших регионов России на Северном Кавказе, произошли столкновения демонстрантов с полицией.

По данным независимой мониторинговой группы ОВД-Инфо, более 2000 человек задержаны по всей стране за протесты против мобилизации, из них 798 - только в субботу.

Это пограничный переход между Монголией и Россией у города Алтанбулаг. ПОо данным местных властей, со среды отсюда въехало в страну более 3000 россиян, большинство из которых мужчины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сдавшимся в плен российским солдатам гарантированную защиту:

"Хочу еще раз подчеркнуть: выход есть. Не поддаваться на преступную мобилизацию. Бежать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. Прошу всех наших друзей в информационном поле поддержать распространение этого обращения. Чем больше граждан Российской Федерации хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем скорее закончится эта преступная война России против народа Украины".

Соединённые Штаты предупредили президента России Владимира Путина, что они будут решительно реагировать на любое применение ядерного оружия против Украины, и объяснили Москве "катастрофические последствия", с которыми она столкнется. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В воскресенье украинская сторона опубликовала кадры того, что, по её словам, было "уничтожением" иранского беспилотника-камикадзе "Шахид-136". Утверждается, что Россия направила его в город Николаев на юге Украины. Ранее Зеленский заявил, что Украина получила две современные системы ПВО от США - ракеты ПВО NASAMS (National Advance Surface-to-Air Missile Systems). Сбитый беспилотник - первое подтверждение наличия у Киева такого оружия, поставка которого была одобрена Вашингтоном в конце прошлого месяца. В разговоре с американской телекомпанией CBS Зеленский поблагодарил президента Байдена, но сказал, что ему нужно больше такого оружия для защиты граждан.

Министерство обороны Украины в воскресенье высмеяло приказ Москвы о частичной мобилизации, разместив в Твиттере подборку видеороликов в социальных сетях, на которых российская полиция избивает и арестовывает мужчин, протестующих против призыва.

Насмешки появились после того, как два депутата российского парламента выразили обеспокоенность по поводу акции, приказав региональным чиновникам устранить "эксцессы", вызвавшие общественный гнев, спровоцировали демонстрации и побудили мужчин призывного возраста пересекать границу.