Казахстанские органы внутренних дел не будут выдавать россиян, бегущих от мобилизации. По крайней мере, пока их не объявят в международный розыск.

Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов: "Если это уголовное правонарушение, сегодня, как со стороны России, так и с нашей стороны ведётся выдача [обвиняемых] в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими Парламентами", - пояснил глава казахстанского МВД.

Как уточнил Марат Ахметжанов, речь идет только о преступниках, виновных [согласно позиции следствия] в уголовных правонарушениях, объявленных в международный розыск.

По словам Ахметжанова, если российских беженцев в Казахстане будут искать военкоматы, то, с точки зрения Казахстана, это не является правовым основанием для выдачи.

По данным Казахстанских властей, с 21 сентября, когда президент Путин объявил о частичной мобилизации, в Казахстан уже въехали около 100 тысяч граждан России.

По данным министерства внутренних дел Казахстана, всего в республику в 2022 году въехали 4,3 млн иностранцев, а выехали 4,1 млн. С начала 2022 года за нарушение миграционного законодательства уже привлечено 3,200 россиян, что составляет всего 0,2% от въехавших в страну граждан РФ.

Протяженность российско-казахстанской границы - более 7500 километров, на ней расположен 51 контрольно-пропускной пункт. С 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, на тех КПП, которые расположены ближе всего к казахстанским городам Петропавловск и Уральск, со стороны РФ стоят километровые очереди. Люди переходят границу, в том числе, пешком, с рюкзачком за плечами.

В Самаре сразу после объявления мобилизации все авиабилеты были раскуплены, хотя их цены выросли со 100 до 300 тысяч рублей в один конец.

В казахстанском законодательстве нет статьи о депортации иностранцев в связи с мобилизацией в другом государстве. В статье 28 закона "О правовом положении иностранцев" разъясняется, что иностранных граждан могут выдворить за пределы Казахстана в следующих случаях:

за организацию несанкционированных митингов и шествий или участие в них,

за предоставление ложных сведений в госорганы при подаче документов для получения разрешения на ПМЖ или гражданства Казахстана,

за нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу и нарушение законодательства в области миграции.

Как долго иностранцы могут оставаться в Казахстане

До объявления в России мобилизации, по данным МВД Казахстана, в стране постоянно находились 20 тысяч россиян. Согласно статистике, с января 2022 года в страну въехали 1,66 млн россиян, а выехали 1,64 млн. Как заверяют в МВД Казахстана, прибывшие в страну иностранные граждане, находятся "под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания".

После 21 сентября в Казахстан через границу с российской стороны, а также через аэропорты страны, въехали почти 100 тысяч россиян. Причём более 8000 уже получили индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который присваивают иностранцам и лицам без гражданства при выдаче первого регистрационного свидетельства, вида на жительство в Республике Казахстан и удостоверения лица без гражданства. Причём за последние полгода ИИН в Казахстане получили уже 93 тысячи россиян, но всего 4.271 из них получили вид на жительство. Согласно казахстанским властям, подавать на ВНЖ могут граждане, доказавшие свою платежеспособность, то есть, по местным законам, показавшие наличие у них суммы, эквивалентной 8700 евро (или 500 тысяч рублей). Прожиточный минимум в Казахстане сегодня составляет около 82 евро в месяц или 4600 рублей.

При этом, как напоминает МИД Казахстана, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории страны. Въехав на территорию Казахстана, граждане Таможенного союза обязаны в течение 30 суток стать на учет в органах миграционной полиции (то есть получить ИИН). Общий разрешённый срок пребывания в стране - не более 90 суток с момента въезда.