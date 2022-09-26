Эксперты Института изучения войны рассказали о мобилизации в России

Владимир Путин вряд ли преодолеет фундаментальные структурные проблемы, пытаясь мобилизовать большое количество россиян для продолжения своей войны в Украине. Об этом говорится в специальном выпуске Института изучения войны, посвященном военно-мобилизационным мероприятиям в России.

Путин уже провел по меньшей мере четыре попытки мобилизации за последний год, что вероятно, истощило пул доступных боеспособных и желающих воевать резервистов перед частичной мобилизацией, говорится в докладе аналитического центра.

Это началось осенью 2021 года, когда российские военные выступили с инициативой под названием "Боевой армейский резерв страны" с целью набора 100 000 добровольцев. По словам экспертов Института, эта попытка в значительной степени провалилась.

Потом был призыв перед вторжением. Третья, меньшая по охвату мобилизация, последовала за самим вторжением в начале марта 2022 года. Затем Путин предпринял четвертую попытку мобилизации населения на войну в июне 2022 года, ускорив мобилизацию в июле, призвав к формированию "добровольческих батальонов".

Кремль поручил всем субъектам Российской Федерации сформировать как минимум по одному добровольческому батальону и выплачивать зарплату, и боевые выплаты из собственных бюджетов.Эти усилия привели к созданию нескольких добровольческих батальонов, некоторые из которых воевали в Украине, хотя и посредственно, утверждают аналитики.

Последняя мобилизация была объявлена после того, как украинские силы отвоевали ключевые города и села на северо-востоке Харьковской области. По мере того, как здесь продолжается контрнаступление, украинские силы продвигаются из Харьковской области в сторону Луганской области, причем здесь, в районе Лимана, идут ожесточенные бои.

В ежедневной сводке разведывательной информации Минобороны Великобритании говорится: "Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, позволяют предположить, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной подготовкой, и вероятно будут измождены".