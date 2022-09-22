Италия: как работает избирательная система?

Итальянцы отправляются на избирательные участки, чтобы проголосовать за новый парламент, который в свою очередь назначит нового премьер-министра. Но всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Выборы в Италии сочетают в себе две разные системы — в одном туре голосования.

Рассмотрим палату депутатов. Всего в палате 400 кресел: 245 мест распределяются по пропорциональной системе, 147 мест распределяются по системе относительного большинства. Оставшиеся восемь выбирают живущие за границей итальянцы, тоже по пропорциональной системе.

245 пропорциональных мест распределяются по партийным спискам в соответствии с их общей долей голосов на национальном уровне. Это распределение похоже на избирательные системы, которые мы можем найти в большинстве европейских стран, включая Испанию, Швецию и Бельгию.

В то же время 147 мест распределяются по системе относительного большинства. Это означает, что кандидат, который наберет наибольшее количество голосов, получит место, даже при небольшом отрыве от ближайшего соперника. Другими словами: победитель получает всё. Эта система распространена в большинстве англоязычных стран, таких как Великобритания и США, и её часто критикуют за создание непропорционального большинства.

Как всё это работает на практике?

Когда избиратели приходят на участки, они находят один бюллетень с именами кандидатов и партий, которые их поддерживают. Избиратели могут отметить имя кандидата, название партии или и то, и другое одновременно. Так как системы работают параллельно, каждый голос учитывается как для пропорциональных, так и для мажоритарных мест.

Избирательный закон Италии был разработан Этторе Розато, либеральным депутатом, и сегодня известен как "Розателлум". Предполагалось, что двойная система будет благоприятствовать коалициям, наказывать партии, которые действуют самостоятельно, и культивировать культуру переговоров и консенсуса. Но она не смогла решить давнюю проблему политической нестабильности и межпартийной борьбы в Италии.

С момента прошлых выборов в 2018 в Италии было три разных правительства: два при Джузеппе Конте и одно при Марио Драги. Все они были распущены досрочно.

Следующее правительство Италии будет уже четвертым — менее чем за пять лет.