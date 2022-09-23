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Новости Европы

Урсула фон дер Ляйен предостерегла итальянских правых

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 Jorge Liboreiro
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Evan Vucci/AP Photo

Еврокомиссия готова работать с любым демократическим правительством блока, но имеет "инструменты" на случай, если дела пойдут в "трудном направлении", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о предстоящих парламентских выборах в Италии.

Согласно последним опросам, большинство мест в парламенте может получить правая трехпартийная коалицией во главе с "Братьями Италии" — партией евроскептиков, корни которой уходят в неофашистское движение.

Лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони, которая неоднократно выступала против, как она их называет, "брюссельских бюрократов" и "ЛГБТ-лобби", может стать первой женщиной-премьером страны.

Голосование, которое в Италии ждут уже давно, последовало за крайне напряженными выборами в Швеции, на которых резко возросла поддержка крайнеправых "Шведских демократов". Совпадение этих событий вызвало беспокойство в Брюсселе, который годами пытался решить проблему отступления от демократических принципов.

"Демократия — это постоянная работа. Она никогда не может быть завершена, полная безопасность никогда не может быть достигнута. Вопрос в том, как люди защищают демократию", — сказала председатель Еврокомиссии в ответ на вопрос о том, обеспокоена ли она выборами в Италии, во время сессии вопросов и ответов в Принстонском университете в США.

"Посмотрим на результаты выборов. Только что прошли выборы в Швеции. Мой подход заключается в том, что мы готовы работать с любым демократическим правительством, которое будет готово работать с нами".

Урсула фон дер Ляйен сказала, что когда главы государств и правительств заседают в Европейском совете, они понимают, что их "будущее и благополучие" зависят от всех остальных 26 стран-членов. По словам председателя Еврокомиссии, это отражает характер переговоров и достижения консенсуса, сложное принятие решений блоком.

"В этом прелесть демократии. Иногда мы медлительны. Мы много говорим, знаю. Но в этом тоже демократия", — добавила Урсула фон дер Ляйен."В общем, посмотрим. Если дела пойдут в трудном направлении — я упоминала Венгрию и Польшу — у нас есть инструменты", — сказала она.

В предыдущем вопросе, который не был связан с Италией, Урсула фон дер Ляйен назвала Еврокомиссию "хранителем" договоров ЕС и объяснила, какими инструментами располагает исполнительная власть для исправления правовых нарушений.

В прошлое воскресенье Еврокомиссия впервые в истории запустила бюджетный механизм, чтобы заморозить €7,5 млрд из фондов ЕС, выделенных Венгрии из-за давних проблем с коррупцией.

В своей речи в Принстоне Урсула фон дер Ляйен долго рассказывала о столкновении между демократией и автократией в контексте вторжения России в Украину. "В Европе мы поняли, что всегда нужно работать над улучшением демократии, потому что мы знаем, как быстро и как разрушительно может меняться история", — сказала председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен, принадлежащая к Европейской народной партии, не отдала предпочтение никому из кандидатов в итальянской предвыборной гонке. Тем не менее, её комментарии вызвали негативную реакцию со стороны итальянских правых, которые увидели в её "у нас есть инструменты" попытку политического вмешательства.

"Постыдное высокомерие. Уважайте свободное, демократическое и суверенное голосование итальянского народа! Друзья всем, не слуги никому", — написал в Twitter лидер "Лиги", один из членов коалиции Маттео Сальвини. Он также отметил, что его группа в Европейском парламенте попытается выдвинуть вотум недоверия — начнет процедуру, для запуска которой требуются голоса одной десятой полукруга, а для принятия — большинства в две трети."Эта дама представляет всех европейцев, мы все платим ей зарплату", — сказал Маттео Сальвини. "Это была отвратительная и высокомерная угроза".

Сама Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что "никоим образом" не вмешивалась в выборы в Италии и что она просто объясняла, какую роль Еврокомиссия играет в соблюдении законодательства ЕС.