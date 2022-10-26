"Кровяные фермы": в Исландии выращивают кобыл-доноров крови

Этот пейзаж может показаться идиллическим: десятки исландских лошадей скачут и пасутся на лугу. Но это не обычный луг, а так называемая "кровяная ферма" неподалеку от Рейкьявика. Здесь из яремной вены беременных кобыл берут кровь, около пяти литров раз в неделю — и так восемь недель подряд. Когда у лошади рождается жеребенок, его обычно отправляют на бойню.

Из полученной крови в лабораториях выделяют гормон PMSG — гонадотропин сыворотки беременных кобыл. Он способен повышать плодовитость сельскохозяйственных животных: коров, свиней и овец.

Активисты считают такое отношение к лошадям возмутительным, так как их держат в маленьких клетках, берут слишком много крови, а иногда даже бьют, чтобы усмирить.

"Думаете, это нормально — взять испуганную лошадь и проткнуть ей шею, чтобы сделать лекарство для плодовитости и увеличить страдания других сельскохозяйственных животных? Это нормально? Большинство людей сказали бы, что нет", — считает вице-президент ассоциации Animal Welfare Iceland Роза Лиф Даррадоттир.

Исландия — единственная страна в Европе, где существуют "кровяные фермы". Большая часть таких предприятий находится в Аргентине и Уругвае, но несколько есть и в России, Монголии и Китае.

В 2021 году в Исландии работало 119 ферм, где выращивали около 5400 кобыл-доноров. За последнее десятилетие их количество увеличилось в три раза.

Тем не менее многие исландцы узнали об их существовании лишь недавно, когда защитники животных опубликовали снятые скрытой камерой видеоролики с нескольких таких ферм.

"Видео было, скажем так, смонтировано так, чтобы излишне негативно, на мой взгляд, показать процесс. Но там также были показаны случаи плохих практик и практик, которые следует улучшить", — говорит исполнительный директор компании Isteka Арнтор Гудлаугссон.

Несмотря на поднявшуюся после публикации видео полемику, большинство "кровяных ферм" продолжают работать. Это прибыльный бизнес: так один из фермеров рассказал AFP, что получает доход около $70 тысяч в год.