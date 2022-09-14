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Новости Европы

Глава Еврокомиссии много говорила о войне

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 Ana LAZARO
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Тема войны преобладала в речи председателя Еврокомиссии "О положении Союза". Урсула фон дер Ляйен прибыла в зал Европарламента в Страсбурге в сопровождении супруги украинского президента Елены Зеленской. Депутаты устроили им овацию. Немка заверила, что Европа останется единой в своей решимости поддерживать Киев деньгами и оружием. Она подчеркнула, что ещё долго будут оставаться в силе санкции ЕС против России, с которой, по сути дела, идёт многоплановая война.

«Это война за нашу энергию, война за нашу экономику, война за наши ценности, война за наше будущее. Автократия противостоит демократии, - сказала глава Еврокомиссии. - Я стою здесь с убеждением, что благодаря нашим мужеству и солидарности, Путин потерпит неудачу, а Европа победит".

Фон дер Ляйен назвала сопротивляющихся украинцев героями и признала, что Европа должна была отреагировать на агрессию против них раньше:

«Один из уроков этой войны: нам нужно было слушать тех, кто знает Путина»

Глава Еврокомиссии отметила, что война оказывает сильное влияние на союзную экономику, подстёгивая инфляцию. Она объявила о реформе энергетического рынка, одна из задач которой - сделать цены на газ и на электроэнергию независимыми друг от друга. А  в краткосрочной перспективе предлагается обложить дополнительных налогом компании, получающие неожиданный куш:

«В нашей социальной рыночной экономике прибыль - это нормально, это хорошо. Но в нынешнее время неправильно получать рекордно высокие доходы от войны и за счет наших потребителей. В эти времена прибылью необходимо делиться и направлять её тем, кто в этом больше всего нуждается».

Но больше самые громкие аплодисментов депутатов вызвало обязательство главы Еврокомиссии покончить с коррупцией и отстоять верховенство права (а потом требовать этого от Украины).

«Если мы хотим, чтобы нам доверяли, когда мы просим страны-кандидаты укрепить свою демократию, то мы также должны искоренить коррупцию у себя дома».

Урсула фон дер Ляйен представила ряд предложений по поддержке малых и средних предриятий, а также по переходу с ископаемого топлива на водород и возобновляемые источники энергии. По её словам, это два ключевых элемента для снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти и газа.