В среду председатель Еврокомиссии огласит в Европарламенте своё ежегодное послание "О положении Союза". Когда Урсула фон дер Ляйен предстанет перед депутатами в Страсбурге, континент будет выглядеть совсем иначе, чем год назад.

Тогда в Евросоюзе был более высокий уровень вакцинации от COVID-19, чем в Великобритании или США, и его экономика восстанавливалась после спада, вызванного пандемией. Тогда неопределенность, казалось, уменьшалась. Глава органа исполнительной власти сообщила депутатам, что её учреждение будет работать над законами в пяти ключевых областях.

К ним относятся: распространение антиковидных доз из ЕС во всему миру и готовность блока реагировать на будущие кризисы в области здравоохранения; обеспечение соблюдения в Союзе верховенства права; активизация усилий по борьбе с изменением климата; разработка общей стратегии обороны стран-членов после неудачной эвакуации из Афганистана и более скоординированный подход к миграции.

Всего через пять месяцев после предыдущей речи "О положении Союза" Россия начала, по оценке фон дер Ляйен, крупномасштабную, незаконную и ничем не спровоцированную войну против своего соседа, снова дестабилизировав Европу. Из-за этого страны-члены вынуждены преодолевать энергетический кризис, сдерживать рост стоимости жизни и принимать беженцев из Украины. Всё это, вероятно, найдёт отражение в послании главы Еврокомиссии.

Выполнила ли Комиссия свои обещания

Эксперты сказали Euronews, что возлагать на фон дер Ляйен и её команду всю ответственность за выполнение своих обещаний было бы в значительной степени несправедливо.

«У Еврокомиссии могут быть свои планы, но, конечно, она должна реагировать на реальность. А реальность была очень динамичной за последние 12 месяцев", — сказал научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Павел Зерка.

«Я думаю, что преодоление ковидного кризиса будет рассматриваться как одна из главных историй успеха Европейского Союза в ближайшие годы», — сказала глава брюссельского офиса Центра европейских реформ Камино Мортера-Родригес.

Что касается обороны и внешней политики, то в марте ЕС успешно согласовал программный документ "Стратегический компас". Тем временем драматические события в Украине побудили Комиссию предложить создание совместной платформы закупок оружия для удовлетворения самых неотложных военных потребностей государств-членов, поскольку они жертвуют свои запасы Киеву.

Отказался ли Брюссель от некоторых планов

В климатической политике Еврокомиссии сделаны некоторые изменения.

«Война бросила вызов амбициозной повестке дня Европы в области климата», — сказал Зерка. - Военная агрессия России против Украины усугубила энергетический кризис, поскольку в последние несколько месяцев Москва постепенно перекрывала газовый кран в ответ на широкомасштабные санкции. Это привело к стремительному росту цен на энергоносители в Европе.

Столкнувшись с перспективой нехватки энергии в критические зимние месяцы, некоторые страны-члены возобновили работу угольных электростанций.

«Брюссель не потерял направления только из-за этого, но я не знаю, удастся ли Евросоюзу сохранить свои амбиции в столь сложных условиях, когда европейцы больше не могут рассчитывать на природный газ из России», — отметил Зерка.

Чего ожидать от выступления в этом году

Оба эксперта согласились с тем, что Украина, энергетика и стоимость жизни, скорее всего, будут занимать видное место в обращении главы Еврокомиссии.

Темы расширения ЕС и Европейского политического сообщества (параллельного образования, позволяющего третьим странам иметь более тесные связи с блоком без вступления в него) также должны быть затронуты.

По словам Мортера-Родригес, это может привести к тому, что фон дер Ляйен снова поддержит идею об изменении основополагающего Договора ЕС.

Наконец, другой большой темой должна стать геополитика. Фон дер Ляйен выступала за более сильный ЕС на мировой арене, и события последних нескольких месяцев только подчеркнули эту цель.

И хотя основное внимание будет уделяться отношениям блока с Россией, оба эксперта ожидают, что также будет упомянут Китай.

«Я думаю, что следующая задача, с которой столкнётся Европа, - это как обезопаситься от Китая, — добавила эксперт. - Мы долгое время полагались на то, что КНР будет производить для нас дешёвые товары. Но теперь, после того, что Россия сделала с Украиной, и в связи с тем, как Китай ведёт себя по многим вопросам, включая Тайвань, это будет следующая большая головная боль."

«Я думаю, что в этом году, когда перед Европой стоит много реальных проблем, в обращении "О положении Союза" будут реальный материал и содержание», — прогнозирует Зерка.