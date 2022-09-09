ЕЦБ гасит инфляцию повышением ставок

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "**Европейский центральный банк повысил на этой неделе процентные ставки на рекордные три четверти пункта. Так он пытается сдерживать рост инфляции из-за российского вторжения в Украину и последовавшего энергетического кризиса.

Ключевая ставка для 19 стран, использующих евро, поднимается на 0,75%. Подобную меру ЕЦБ применил впервые с 2011 года в июле этого, когда ставки были повышены до нуля после нескольких лет пребывания на отрицательной территории.

Кристин Лагард, председатель ЕЦБ:

Этот важный шаг ускоряет переход от преобладающего очень адаптивного уровня директивных ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к нашей среднесрочной цели в 2%. Основываясь на нашей нынешней оценке, в течение следующих нескольких встреч мы ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы снизить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий.

Рост цен и угроза рецессии

Дилемма в том, что повышение грозит усугубить и без того надвигающийся спад. Инфляция, высокая на протяжении десятилетий, уже берёт своё: недавние опросы показывают, что деловая активность в августе снизилась второй месяц подряд. Пока Евросоюз изо всех сил пытается защитить своих граждан от резкого роста цен на электроэнергию, экономика еврозоны может погрузиться в рецессию.

Ко мне присоединяется Мариу Сентену, член Совета управляющих ЕЦБ и управляющий Банка Португалии.

Гробе: Итак, инфляция достигла нового исторического максимума в еврозоне, 9,1% в августе, и, вероятно, она скоро достигнет двузначного числа. Есть ли у вас предчувствие, когда потребительские цены, наконец, снова снизятся?

Война в Украине и энергетический шок

Сентену: Инфляционные события в Европе и даже во всем мире стали результатом череды потрясений. По мере того, как эти потрясения будут уходить в прошлое, можно ожидать, что инфляция тоже снизится. Эти потрясения представляют собой несколько энергетических шоков как до войны в Украине, так и после её начала. К ним добавились перебои со снабжением как результат пандемии. Мы ожидаем, что они исчезнут в ближайшие несколько кварталов, и ситуация хоть немного улучшится. И это будет хорошей новостью в смысле инфляции. Конечно, мы, руководители центральных банков, всегда обеспокоены побочными эффектами. Это, например, влияние, которое могут оказать на инфляцию переговоры о заработной плате, создав цикл повышения зарплат и цен. Я бы сказал, что позже в этом году, и уж наверняка в первой половине следующего года, мы увидим снижение цен.

Гробе: Это сочетание высокой инфляции и низкого роста оставляет политикам только болезненные выборы. Дополнительные стимулы только усилят инфляционное давление, а более высокие процентные ставки только повысят риск рецессии. Как вы с этим справляетесь?

Сентену: Мой рецепт для этого, особенно в Европе, где у нас не так много подобных традиций, - это лучше координировать фискальные и монетарные усилия. Это должны быть совместные усилия всех областей экономической политики. Мы все знаем, что налогово-бюджетная политика должна быть временно адресной во избежание дополнительного давления на спрос и цены. Но денежно-кредитная политика должна гарантировать, что процесс нормализации продолжится упорядоченным образом. Тогда мы сможем в конечном итоге выйти без рецессии из этого изменяющегося цикла, в котором мы находимся сегодня.

Гробе: Можем ли мы всё же избежать рецессии?

Рецессия не обязательно неминуема

Сентену: Рецессия не обязательно неминуема. Посмотрите на наши сценарии, на наши макроэкономические прогнозы - мы не предсказываем обязательную рецессию. Мы очень успешно справились с пандемическим кризисом. Нам удалось оправиться от очень серьезных неурядиц, которые у нас были в 2020 году. Поэтому теперь нам нужно действовать решительно, чтобы справиться с инфляцией, вместе удерживая экономику и поддерживая рынок труда. Реакция Европы на пандемию оценивалась в фискальных терминах. Мы продемонстрировали здесь огромное чувство солидарности и умение объединять усилия. Поэтому я думаю, что на данном этапе мы можем добиться большего успеха, если будем действовать сообща.

Компенсация за убийства в Мюнхене

Смена сцены. На этой неделе исполнилось 50 лет со дня нападения палестинских боевиков на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене, в результате которого 11 израильских спортсменов были убиты. Президенты Германии и Израиля приняли участие в церемонии на аэродроме Фюрстенфельдбрук под Мюнхеном. Именно там в результате неудачной попытки спасения погибли девять израильтян, полицейский из Западной Германии и пятеро нападавших.

Церемония состоялась через несколько дней после того, как было заключено соглашение, положившее конец долгому спору о компенсации. Родственники погибших атлетов получат в общей сложности 28 млн евро, что значительно больше первоначального предложения в 10 млн евро. Расчетная компенсация включает уже произведённые платежи".