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Новости Европы

Брюссель надеется на конструктивные отношения с Лондоном

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 Shona Murray
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Лиз Трасс - новый лидер британских тори
Лиз Трасс - новый лидер британских тори   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Европейском союзе пытаются предсказать политический курс следующего премьер-министра Великобритании. На Лиз Трасс возлагают вину за последнее ухудшение отношений  Брюсселя с Лондоном, когда, будучи министром иностранных дел, она пригрозила разорвать юридически обязывающее соглашение о "брексите", если Североирландский протокол не будет отвечать британским интересам. Поэтому сопредседатель фракции зёленых в Европарламенте не ожидает дружественных жестов с другой стороны Ла-Манша в результате смены премьеров. 

«Мы знаем, что Соединённое Королевство находится в тяжелом экономическом положении, и его правительство, наверное, испытывает искушение отвлечь внимание своей общественности на что-то другое.  Таким объектом обычно является Европейский Союз, на который некоторым британским политикам хочется списать такие свои проблемы, - сказал Филипп Ламбертс. - Меня немного беспокоит будущее двусторонних отношений, но они будут отличаться от того, что у нас было с Борисом Джонсоном. Впрочем, я не уверен».

Если в качестве премьер-министра Лиз Трасс продолжит прибегать к односторонним действиям, Евросоюз может в ответ приостановить некоторые части соглашения об экономическом сотрудничестве, и это может привести к торговой войне между недавними союзниками по ЕС. Однако в условиях, когда они затронуты настоящей войной в Украине, сотрудник брюссельского Центра европейской политики советует им принимать решения и действовать сообща:

«По-моему, что в политике Великобритании что-то сломалось, из-за чего ей стало трудно поддерживать плодотворные отношения с соседями, -  сказал Фабиан Зулег. - Нынешние раздоры между Соединённым Королевством и Евросоюзом кажутся немыслимыми в то время, когда либеральные демократии должны работать вместе, чтобы поддержать Украину в её борьбе против России. Учитывая, что Россия сама нацеливается на всю либеральную демократию, а не только на Украину, представляется весьма странным, что Великобритания не может явно быть на стороне своих союзников».

В Брюсселе напоминают что Борис Джонсон ездил в последнее время в Киев, а Лиз Трасс - в Москву.

Председатель Еврокомиссии поздравила в  Twitter Лиз Трасс с победой на выборах лидера британских консерваторов. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «надеется на конструктивные отношения с новым премьер-министром при полном соблюдении всех ранее заключенных договоренностей».