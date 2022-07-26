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Новости Европы

Кто лучше для Евросоюза как британский премьер - Сунак или Трасс?

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 Christopher Pitchers
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Риши Сунак и Лиз Трасс на теледебатах
Риши Сунак и Лиз Трасс на теледебатах   -   Авторское право  Jacob King/PA

Великобритания обретёт своего следующего премьер-министра в ближайшие недели. Это будет или бывший министр финансов Риши Сунак или министр иностранных дел Лиз Трасс. Но в Евросоюзе сомневаются, что благодаря кому-то из них вскоре улучшатся двусторонние отношения. 

Тем временем к паромам в порту Дувр и при входе в тоннель под Ла-Маншем образовались огромные очереди желающих попасть на континент. Это связано с тем, после выхода из состава ЕС Соединённое Королевство отменило свободу передвижения между ними. 

В ходе теледебатов оба кандидата в лидеры тори категорически не согласились с утверждением ведущей, что причиной задержки и образования очередей стало возобновление ручной проверки паспортов.

Однако французское правительство настаивает на том, что налаживание новой системы проверки документов и досмотра багажа требуют времени и являются результатом разрыва связей с Парижем по инициативе Лондона.

«Не нужно быть в Шенгенской зоне, чтобы иметь свободу передвижения. Это то, чем англичане  наслаждалась до "брексита", который был выбран их правительством как средство покончить со свободой передвижения, - сказала бывший французкий министр по европейским делам Натали Луазо. - До этого, если вы помните, через Дувр можно было проехать без задержки. А теперь каждая машина должна останавливаться, каждый паспорт должен быть проштампован. Это не только двусторонние формальности, это то, чего другие страны-члены и Еврокомиссия просят у французских таможенников и французских полицейских».

Бывший советник Консервативной партии считает эта недружественная кампания призвана повлиять на партийных активистов, которые в большинстве своём настроены против Европы, и не допустить широких дебатов о последствиях "брексита":

«Если вы хотите заручиться голосами тори, то вероятно, было бы неразумно подробно останавливаться на трудностях, вызванных "брекситом", - сказал Гарван Уолш. - Партийные деятели и кандидаты в основном пытаются делать вид, что этих трудностей нет, или приписывают эти трудности неуступчивости Евросоюза. Мы не дождёмся честного разговора о "брексите", по крайней мере, до конца соревнования за лидерство».

Оба кандидата являются сторонниками жёсткого выхода из Евросоюза. Лиз Трасс раньше выступала за сохраненик членства в ЕС, но развернулась на 180 градусов, когда её включил в своё правительство Борис Джонсон. В любом случае, кто бы ни стал премьер-министром в сентябре, переговоры Брюсселя с Лондоном по многочисленным спорным вопросам, не станут легче.