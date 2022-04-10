Борис Джонсон посетил Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский прошлись по улицам Киева, где Джонсон побывал с неожиданным визитом в субботу. Как заявлялось, целью поездки была демонстрация солидарности с украинским народом. После начала в стране боевых действий Киев посещали уже и другие лидеры стран Европы. По итогам встречи Джонсон и Зеленский провели пресс-конференцию.

– Эта война определённо вносит ясность относительно будущего Украины, – заявил Джонсон. – Будущего, где Великобритания вместе с друзьями и партнёрами поставляет оборудование, технологии, ноу-хау, разведданные, чтобы Украина больше не подверглась вторжению.

– Мы должны оказать ещё большее давление на Российскую Федерацию, – отметил Зеленский, – поддерживая оборону Украины, мы должны оказывать давление в виде санкций.

Ранее Джонсон объявил, что его страна направит на Украину новую партию современных вооружений, включая зенитные и противотанковые ракеты на сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.