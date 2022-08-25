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Новости Европы

Одиночная кругосветка юного лётчика

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 Alice Tidey
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17-летний лётчик Мак Рутерфорд
17-летний лётчик Мак Рутерфорд   -   Авторское право  AP Photo/ Jordan Simeonov

Этот парень стал самым молодым пилотом, совершившим кругосветное путешествие в одиночку на сверхлёгком самолёте. 17-летний Мак Рутерфорд побывал за 5 месяцев в 52 странах, дважды пересёк экватор и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Гражданин Бельгии и Великобритании отправился 23 марта из Софии и приземлился в ней же в среду на этой неделе.

Мак Рутерфорд, лётчик-любитель:

«Я пытаюсь показать этим путешествием, что молодые люди способны на многое. Но вам не обязательно быть 18-летним, чтобы сделать нечто особенное. Просто следуйте своим мечтам, и в конечном итоге они сбудутся, независимо от того, в каком вы возрасте».

Рутерфорду удалось побить мировой рекорд Трэвиса Ладлоу, который обогнул Землю в 2021 году в возрасте 18 лет и 150 дней. 

В прошлом году сестра Мака Зара в 19 лет стала самой молодой женщиной, облетевшей таким же образом планету.

Посмотрите видеосюжет об этих достижениях Рутерфордов, кликнув на фотографию.