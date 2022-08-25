Швеция: левые против правительства

В попытке сместить шведское правительство во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон на сентябрьских выборах в парламент крайне левая партия "Демократы Швеции" под руководством Йимми Окессона вступила в союз с правоцентристским Оппозиционным блоком.

В последние годы оппозиция заняла жесткую позицию по отношению к вопросам преступности и иммиграции.

Йимми Окессон, лидер Шведских демократов:

— Безопасность и борьба с преступностью. Именно эти темы сейчас самые актуальные для избирателей. Именно это я сейчас отмечаю, встречаясь с людьми по всей стране. У избирателей вызывают беспокойства преступные группировки и иностранцы, разъезжающие по деревням, грабящие дома и похищающие лодки. Именно с этим сейчас нужно бороться.

В 2010 году, когда партия Окессона только вошла в парламент, к ней относились как к угрозе фундаментальных ценностей шведского общества, включающих терпимость к беженцам с Ближнего Востока и Африки.

На фоне всеобщей обеспокоенности относительно интеграции иммигрантов, растущей сегрегации в городах и роста насилия в стране, в парламенте все чаще поднимаются проблемы миграции

Йимми Окессон, лидер Демократов Швеции:

— Мы хотим улучшить общество. Поэтому приветствуем, когда другие партии перенимают разработанные нами стратегии. Однако для нас важно, чтобы они также выполняли свои обещания. Мы хотим быть своего рода сторожевым псом, который следит за тем, чтобы они действительно соблюдают правила.

Шведские крайне левые утверждают, что они не приемлют фашизм и нацизм. Хотя недавнее расследование доказало, что партия поддерживала связи с фашистскими и неонацистскими движениями. На все обвинения Окессон ответил, что ему было полезно получить "академический" обзор прошлого партии, которое не имеет ничего общего с настоящим.