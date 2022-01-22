This content is not available in your region

Португалия

Французский путешественник погиб при попытке пересечь Атлантику на вёслах

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Жан-Жак Савен
Жан-Жак Савен   -   Авторское право  PHILIPPE LOPEZ/AFP or licensors

Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб при попытке пересечь Атлантический океан на вёслах. 75-летний мореплаватель отправился в путь 1 января, а в минувшую пятницу подал сигнал бедствия. С тех пор связь с ним пропала.

Перевёрнутую лодку заметили близ Азорских островов, португальская береговая охрана обнаружила француза мёртвым в каюте судна.

В последний раз Савен переплыл Атлантику три года назад — он дрейфовал в подготовленной для этого бочке.