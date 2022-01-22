Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб при попытке пересечь Атлантический океан на вёслах. 75-летний мореплаватель отправился в путь 1 января, а в минувшую пятницу подал сигнал бедствия. С тех пор связь с ним пропала.

Перевёрнутую лодку заметили близ Азорских островов, португальская береговая охрана обнаружила француза мёртвым в каюте судна.

В последний раз Савен переплыл Атлантику три года назад — он дрейфовал в подготовленной для этого бочке.