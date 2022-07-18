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Новости Европы

Чешская Республика восстанавливает атомную энергетику

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 Méabh McMahon
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Темелинская АЭС
Темелинская АЭС   -   Авторское право  Petr David Josek/AP

В связи с растущим дефицитом энергии Еврокомиссия собирается просить Германию и Австрию приостановить поэтапное закрытие атомных электростанций. Между тем, их близкий сосед Чешская Республика инвестирует миллиарды крон в строительство новых. В 2029 году не имеющая выхода к морю страна начнёт осуществлять ядерную программу, которая рассчитана на 7 лет. На днях Европарламент причислил сжигание газа и атомную энергетику к таксономии, то есть отраслями экономики, инвестиции в которые не вредят климату. Физик-ядерщик , работающий в исследовательском центре на окраине Праги, воспринял это как поддержку своей отрасли: 

"Таксономия - это ещё одна форма бюрократии, - сказал Владимир Вагнер. - Но если мирный атом будет в таксономии, то ситуация__для ядерных исследований__немного улучшится".

40% электричества, производимого в Евросоюзе, приходится на атомную энергетику. Как и Франция, Чешская Республика утверждает, что эта отрасль экологически чистая и зелёная, а значит, её развитие заслуживает финансирования из общего бюджета и других фондов ЕС. 

Мнения об этом жителей Праги, как и других городов ЕС, разошлись.

_«Думаю, ядерная энергия - отличная вещь, к которой мы должны стремиться, особенно в эти дни_».

"Это плохое решение, потому что АЭС могут сильно загрязнять окружающую среду. Кроме того,  потребуется вечность, чтобы построить эти новые реакторы».

«Поскольку я живу в стране, где есть четыре сезона, я определенно думаю, что нам нужна ядерная энергия, особенно в зимнее время».

Чешская Республика занимает на полгода пост председателя Совета ЕС. В этом качестве страна  должна решать проблему резкого роста цен на энергию, подготовить Союз к возможному отключению российского газа, а также координировать усилия стран-членов по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. 

"Мы должны обеспечить наших европейских граждан достаточным количеством энергии, чтобы они отапливали свои дома, и промышленность хорошо работала, - сказал чешский министр иностранных дел Ян Липавский. - Это не значит, что мы будем хуже выполнять "зелёную сделку". Нам просто нужно быть умнее в том, как мы это делаем".

В эту среду Брюссель объявит план под девизом «экономить газ для безопасной зимы». Потребителей и бизнес попросят, в частности, снизить температуру отопления, чтобы меньше расходовать энергоресурсы. При худшем развитии событий не ислючается нормированное распределение  природного газа.  Еврокомиссия также может предложить раскосервировать выведеные из эксплуатации АЭС.