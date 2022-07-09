English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

Зима близко: Европа ищет способы сдержать энергетический кризис

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Нефтедобывающая вышка "Роснефти" в Сибири
Нефтедобывающая вышка "Роснефти" в Сибири   -   Авторское право  AP Photo/Sergey Ponomarev, File

Европейские правительства анонсируют новые меры для сдерживания роста потребительских цен на газ и электричество, а также для смягчения последствий инфляции. Так власти Бельгии увеличили разовое пособие для особенно сильно пострадавших домохозяйств до 225 евро. Политики связывают кризис с вторжением в Украину. В Кремле заявляют, что к этому привели попытки отказаться от российского газа и санкции.

Всё это ещё раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к ещё более тяжёлым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке.
Владимир Путин
президент России

В искусственном создании условий для энергетического кризиса Россию обвиняет президент Украины Владимир Зеленский:

«Россия довела цены на газ в Европе до исторического максимума, намеренно, намеренно ограничивая поставки вопреки законам рынка. К чему это привело? Катастрофическая инфляция. Если бы не было таких цен на энергоносители, не было бы и таких болезненных последствий для большинства людей в Европе».

Проблемы инфляции, роста цен на нефть и газ и энергетической безопасности были в числе главных тем саммита «Большой двадцатки» на Бали. Это подчеркнула министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди:

«Все участники саммита обеспокоены ростом цен на продукты питания и энергию. Они разделяют мнение, что нынешний кризис, в том числе проблемы дефицита, доступности и сохранения объёмов их производства будут и дальше мешать глобальному восстановлению».

Первые месяцы войны в Украине сопровождались особенно скорым ростом стоимости нефти и газа. В итоге страны «Большой семёрки» пообещали принять меры для ограничения цен на российские энергоносители, чтобы лишить Кремль повышенных доходов.