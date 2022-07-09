Европейские правительства анонсируют новые меры для сдерживания роста потребительских цен на газ и электричество, а также для смягчения последствий инфляции. Так власти Бельгии увеличили разовое пособие для особенно сильно пострадавших домохозяйств до 225 евро. Политики связывают кризис с вторжением в Украину. В Кремле заявляют, что к этому привели попытки отказаться от российского газа и санкции.

Всё это ещё раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к ещё более тяжёлым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке. Владимир Путин президент России

В искусственном создании условий для энергетического кризиса Россию обвиняет президент Украины Владимир Зеленский:

«Россия довела цены на газ в Европе до исторического максимума, намеренно, намеренно ограничивая поставки вопреки законам рынка. К чему это привело? Катастрофическая инфляция. Если бы не было таких цен на энергоносители, не было бы и таких болезненных последствий для большинства людей в Европе».

Проблемы инфляции, роста цен на нефть и газ и энергетической безопасности были в числе главных тем саммита «Большой двадцатки» на Бали. Это подчеркнула министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди:

«Все участники саммита обеспокоены ростом цен на продукты питания и энергию. Они разделяют мнение, что нынешний кризис, в том числе проблемы дефицита, доступности и сохранения объёмов их производства будут и дальше мешать глобальному восстановлению».

Первые месяцы войны в Украине сопровождались особенно скорым ростом стоимости нефти и газа. В итоге страны «Большой семёрки» пообещали принять меры для ограничения цен на российские энергоносители, чтобы лишить Кремль повышенных доходов.