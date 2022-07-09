Зима близко: Европа ищет способы сдержать энергетический кризисКомментарии
Европейские правительства анонсируют новые меры для сдерживания роста потребительских цен на газ и электричество, а также для смягчения последствий инфляции. Так власти Бельгии увеличили разовое пособие для особенно сильно пострадавших домохозяйств до 225 евро. Политики связывают кризис с вторжением в Украину. В Кремле заявляют, что к этому привели попытки отказаться от российского газа и санкции.
В искусственном создании условий для энергетического кризиса Россию обвиняет президент Украины Владимир Зеленский:
«Россия довела цены на газ в Европе до исторического максимума, намеренно, намеренно ограничивая поставки вопреки законам рынка. К чему это привело? Катастрофическая инфляция. Если бы не было таких цен на энергоносители, не было бы и таких болезненных последствий для большинства людей в Европе».
Проблемы инфляции, роста цен на нефть и газ и энергетической безопасности были в числе главных тем саммита «Большой двадцатки» на Бали. Это подчеркнула министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди:
«Все участники саммита обеспокоены ростом цен на продукты питания и энергию. Они разделяют мнение, что нынешний кризис, в том числе проблемы дефицита, доступности и сохранения объёмов их производства будут и дальше мешать глобальному восстановлению».
Первые месяцы войны в Украине сопровождались особенно скорым ростом стоимости нефти и газа. В итоге страны «Большой семёрки» пообещали принять меры для ограничения цен на российские энергоносители, чтобы лишить Кремль повышенных доходов.