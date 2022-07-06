Приоритеты чешского председательства в ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала представил в Европейском парламенте программу действий своей страны, председательствующей с 1 июля в Совете ЕС. Фиала обозначил ряд приоритетов на ближайшие полгода, поставив на первое место восстановление Украины и помощь украинским беженцам. Другой важной задачей он назвал обеспечение энергетической независимости ЕС, а также борьбу с инфляцией и дефицитом продовольствия:

– Главная задача на предстоящий период – достичь единого и прочного консенсуса по вопросу мер, которые максимально смягчат негативные последствия нынешних кризисов для наших граждан. Ведь с такими угрозами, как инфляция, нехватка энергии и продовольственный кризис, лучше всего бороться сообща. Уверен, что и Совет ЕС, и Европарламент достигнут здесь согласия.

Вслед за ним выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сравнившая события на Украине с вводом советских войск в Чехословакию в августе 1968 года:

– Все мы видели кадры начала российского вторжения: граждане Украины, безоружные, встали на пути российских солдат. … Это живо напомнило нам о другом вторжении, произошедшем на другом этапе сопротивления угнетению Европы. Прага, 1968 год.

ЕС под председательством Чехии предстоит решать целый ряд проблем, среди которых резкий рост цен на энергоносители, обеспечение социальной стабильности и сокращение зависимости от российских энергоресурсов без ущерба для борьбы с климатическими изменениями.