Венгрия ответит в Европейском суде за гомофобный закон

Европейская комиссия подала в Европейский суд на Венгрию в связи с принятием ею так называемого "закона о защите детей", который направлен против ЛГБТИ-сообщества. Закон запрещает изображение гомосексуализма в материалах, предназначенных для несовершеннолетних, что венгерское правительство называет борьбой с педофилией. Ещё в прошлом году Брюссель возбудил против Будапешта процедуру, предусмотренную за нарушение общих норм, и потребовал от него объяснений. В пятницу представитель Еврокомиссии заявил, что от Венгрии поступили неудовлетворительные ответы:

«Комиссия считает, что этот закон нарушает законы внутреннего рынка и законы о защите физических лиц в том, касается их основных прав и ценностей Европейского Союза, - сказал Кристиан Виганд. - Смотри статью вторую Договора ЕС".

В последнее десятилетие руководство Евросоюза жёстко критикует и наказывает Венгрию за откат от демократии и верховенства права. Премьер-министра Виктора Орбана обвиняют в антилиберализме и диктаторских замашках.

Организации геев и лесбиянок "Запрещённые цвета" призывают приструнить Будапешт ещё до принятия решения судом в Люксембурге. Её исполнительный директор приветствовал последние шаги Брюсселя:

"Это, безусловно, очень важная символическая победа для нашего сообщества, - сказало Реми Бонни. - Наши адвокаты заверяют нас, что дело против венгерского правительства будет выиграно в Европейском суде. Но пока это не произошло, Орбан использует наше сообщество в свое стране в качестве козла отпущения. Мы призываем Еврокомиссию посредничать между ними, а также использовать механизм верховенства закона для пресечения нападок на права ЛГБТИ в Венгрии».

Еврокомиссия также передала в Европейский суд дело венгерского Klub Radio, которое потеряло частоты для вещания в прошлом году. Брюссель назвал действия Будапешта против этой оппозиционной радиостанции непропорциональными и непрозрачными.