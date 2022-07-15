English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Венгрия ответит в Европейском суде за гомофобный закон

Access to the comments Комментарии
 Sandor Zsiros
euronews_icons_loading
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Европейская комиссия подала в Европейский суд на Венгрию в связи с принятием ею так называемого "закона о защите детей", который направлен против ЛГБТИ-сообщества. Закон запрещает изображение гомосексуализма в материалах, предназначенных для несовершеннолетних, что венгерское правительство называет борьбой с педофилией. Ещё в прошлом году Брюссель возбудил против Будапешта процедуру, предусмотренную за нарушение общих норм, и потребовал от него объяснений. В пятницу представитель Еврокомиссии заявил, что от Венгрии поступили неудовлетворительные ответы:

«Комиссия считает, что этот закон нарушает законы внутреннего рынка и законы о защите физических лиц в том, касается их основных прав и ценностей Европейского Союза, - сказал Кристиан Виганд. - Смотри статью вторую Договора ЕС".

В последнее десятилетие руководство Евросоюза жёстко критикует и наказывает Венгрию за откат от  демократии и верховенства права. Премьер-министра Виктора Орбана обвиняют в антилиберализме и диктаторских замашках.

Организации геев и лесбиянок "Запрещённые цвета" призывают приструнить Будапешт ещё до принятия решения судом в Люксембурге. Её исполнительный директор приветствовал последние шаги Брюсселя: 

"Это, безусловно, очень важная символическая победа для нашего сообщества, - сказало Реми Бонни. - Наши адвокаты заверяют нас, что дело против венгерского правительства будет выиграно в Европейском суде. Но пока это не произошло, Орбан использует наше сообщество в свое стране в качестве козла отпущения. Мы призываем Еврокомиссию посредничать между ними, а также использовать механизм верховенства закона для пресечения нападок на права ЛГБТИ в Венгрии».

Еврокомиссия также передала в Европейский суд дело венгерского Klub Radio, которое потеряло частоты для вещания в прошлом году. Брюссель назвал действия Будапешта против этой оппозиционной радиостанции непропорциональными и непрозрачными.