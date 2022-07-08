Отставку Бориса Джонсона с поста лидера британских консерваторов восприняли в Евросоюзе с определенным удовлетворением, высказывая его, правда, только за закрытыми дверями. Однако в Брюсселе не верят, что теперь возможно сближение с Лондоном, поскольку правящих тори в основном одобряют выход Соединённого Королевства страны из ЕС. На континенте не могут простить уходящему премьеру попытки переделать соглашение по Северной Ирландии.

Сотрудник брюссельского центра европейских исследований (Wilfried Martens Centre) называет и другие претензии к Джонсону:

«Есть два аспекта: во-первых, его личность непоследовательна, он лжет, он не соблюдает договоренности. Всем трудно иметь с ним дело, включая его собственных министров, а не только официальным лицам Брюсселя, - говорит Гарван Уолш. - С другой стороны, он проявляет воинственное отношение к европейским партнёрам, понимая, что для сохранения голосов избирателей консервативной партии нужно придерживаться жёсткой линии в отношении "Брексита" и быть как можно агрессивнее к ЕС".

Среди возможных кандидатов на замену Джонсона есть много тех, кто выбрал бы более мягкий, прагматичный подход к Европе. Но такие не все. Кабинет министров недоволен прибытием к континента большого количества мигрантов.

«Министр внутренних дел Прити Пател, вероятно, больше всех заинтересована в конфронтации, и поэтому с точки зрения ЕС она была бы худшим кандидатом, - продолжал Гарван Уолш. - Но есть несколько претендентов, более открытых к сотрудничеству, выступающих за возврат к нормальным отношениям».

Европейская комиссия не ответила на просьбу Euronews прокомментировать уход Джонсона. Зато это сделала Чешской Республики, которая в данный момент возглавляет Совет ЕС. Её министр иностранный считает, что стало больше поводы для оптимизма.

«На сами отношения между Великобританией и ЕС последние событий не окажут серьёзного влияния, - сказал Ян Липавский. - Но я надеюсь, что Великобритания будет лучше соблюдать международное право».

Отношения Джонсона с Брюсселем всегда были бурными, даже когда он работал корреспондентом газеты Daily Telegraph при учреждениях Евросоюза. Он долго колебался, поддерживать ли выход страны из ЕС, но когда это стало неизбежным, он возглавил кампанию за осуществление такого развода. С тех пор, как он поселился на Даунинг-стрит, 10, его постоянная критика соглашений о "Брексите", заключенных его же правительством, только ухудшала отношения между двумя берегами Ла-Манша. Хотя Борис развлекал своих европейских коллег порой экстравагантными высказываниями и поведением, мало кто будет по нему скучать.