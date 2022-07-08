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мир

Кто сменит Джонсона на посту премьера и когда?

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 Надежда Дрямина
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Газеты с новостью об отставке Бориса Джонсона напротив Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.
Газеты с новостью об отставке Бориса Джонсона напротив Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.   -   Авторское право  Frank Augstein/AP

Винсент МакАвини, корреспондент Euronews:

"Какой знаменательный день был вчера для британской политики! Сейчас в спешке Борису Джонсону ищут замену. Его время истекает: скоро он покинет Даунинг-стрит 10. 

Как ожидается, в гонке примут участие 12 кандидатов. На данный момент лидируют: Бен Уоллес - министр обороны, Надхим Захави, которого только-только назначили канцлером, Саджид Джавид - бывший министр здравоохранения, Джереми Хант, который соперничал с Джонсоном в борьбе за пост председателя Консервативной партии.

Никаких заявлений они не делали. В отличии от генерального прокурора Суэллы Браверман, а также Тома Тугендхата, главы международного комитета Палаты общин. Теперь все в партии ждут быстрого отбора, который может завершиться примерно через 6 недель - в конце августа.

Тогда на Партийном съезде, намеченном на сентябрь, тори представят нового лидера. И партия успеет перезагрузиться - за 18 месяцев до парламентских выборов.

Сам Борис Джонсон хочет остаться на посту до октября. Вчера он сделал необычный шаг, заменив людей, которые критикуют правительство, не теми, кто ушел в отставку, чтобы сформировать временный кабинет, а новыми назначенцами. 

В рядах консерваторов есть те, кто критикует Джонсона за незнание ситуации и за то, что он не принёс извинений ни в одном из своих заявлений. Он держался довольно уверенно, при этом не выказав полной готовности уйти. Некоторые беспокоятся, что в ближайшие недели он будет пытаться удержаться у власти всеми правдами и неправдами.

Это так встревожило бывшего премьер-министра, консерватора Джона Мейджора, что он написал открытое письмо в "Комитет 1922 года", предупредупредив о том, и призвав уменьшить сроки.

Сколько будет отведено времени - пока неясно. Но когда Тереза Мэй проиграла на выборах, а Дэвид Кэмерон ушел в отставку, всё разрешилось за несколько недель. И, возможно, Борис Джонсон недолго пробудет на Даунинг-стрит, 10".