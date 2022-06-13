Правительство Великобритании заявило о намерении в одностороннем порядке изменить положения протокола по Северной Ирландии в рамках соглашения в «брексите». Законопроект представила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. По её словам, инициатива защитит территориальную целостность Великобритании и укрепит стабильность Северной Ирландии.

Ранее по итогам телефонного разговора с вице-председателем Еврокомиссии Марошом Шефчовичем Лиз Трасс заявила, что ЕС и сам должен быть заинтересован в пересмотре протокола. Шефчович инициативу отверг и пригрозил Великобритании международным судом:

«Пересмотр протокола нереалистичен. Не найдено никакого действенного альтернативного решения для этого деликатного баланса, выработанного по итогам долгих обсуждений. Любое повторное согласование принесет только дополнительную правовую неопределенность для жителей Северной Ирландии и бизнеса. По этим причинам ЕС не будет пересматривать протокол».

В Лондоне уверяют, что готовы к диалогу, но хотят «поскорее решить проблемы, с которыми сталкиваются жители Северной Ирландии». Об этом Лиз Трасс заявила по итогам переговоров с Дублином, который отверг идею пересмотра протокола.

Мы не принимаем заявления британского правительства и некоторых министров о том, что Европейский Союз негибок и тому подобное. Это не так. Совершенно определенно, это не соответствует действительности. Европейский Союз последний год действует очень активно, пытаясь найти решения проблем, связанных с реализацией протокола. Майкл Мартин премьер-министр Ирландии

Согласно протоколу к торговому соглашению между ЕС и Великобританией, Ольстер сохранил членство в европейском таможенном союзе, чтобы избежать восстановления границы с Ирландией. Это подразумевает введение таможенного контроля между Северной Ирландией и остальным Соединённым Королевством, что вызывает недовольство Лондона.