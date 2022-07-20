"Аста ла виста, Джонсон"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак вышли в финал гонки за пост лидера Консервативной партии. По итогам нового раунда голосования, Сунак получил поддержку 137 депутатов-тори, а за Трасс выступили 111 парламентариев.

Изначально на кресло Бориса Джонсона претендовали 8 человек, большинство из которых отсеялись в течение недели. Теперь слово за членами консервативной партии по всей стране: они должны сделать выбор до 5 сентября.

Новый лидер партии автоматически станет премьер-министром, поскольку у консерваторов большинство в парламенте. Однако скандалы, которые и привели в итоге к отставке Бориса Джонсона, заметно пошатнули доверие избирателей.

Джонсон в среду, после того, как стали известны имена кандидатов в его преемники, попрощался с парламентарями фразой Терминатора: "Аста ла виста, бэби".