Европарламент признал атом и газ зелёными: "Хороший день для Путина"

Европейский парламент признал природный газ и мирный атом устойчивыми источниками энергии. Депутаты отклонили предложение об исключении этих двух ресурсов из таксономики, то есть экономики, которая не вредит климату, но приносят большие доходы в виде налогов. Это значит, что ядерная промышленность Евросоюза теперь открыта для инвестиций, и устранён один из сильных аргументов против закупок газа, в том числе из России.

«Это катастрофа для европейской «Зелёной сделки», - сказал "зелёный" из Бельгии Филипп Ламбертс. - Мы подорвали к себе доверие и выстрелили себе в ногу".

328 депутатов проголосовали в Страсбурге за расширение таксономики. Французы поддержали её потому что у них атомных электростанций, а немцы - тому что Германия сильно зависят от газа. 278 депутатов голосовали против, в основном из опасений, что период, в течение которого будет разрешено использовать атомные реакторы и газовые печи, растянется, и Евросоюз не успеет полностью перейти на экологически чистые, возобновляемые источники энергии, как обещано, к 2050 году.

«Я думаю, что сомнения и принятые решения отражают наши нынешние потребности, - сказал либерал из Франции Паскаль Канфэн. - Газ нужен только для замены угля и только при использовании наилучших технологий. Ядерное топливо сопряжено с риском, но поскольку оно не производит углекислого газа, его полезно применять в борьбе с изменением климата».

Патриция Мартин Диаз из общественной организации Авааз, что означает "голос", прокомментировала:

«Сегодня плохой день для нашей планеты и хороший день для Владимира Путина. Признав газ и атомную энергетику «зелёными», евродепутаты также проголосовали за то, чтобы дозаправить путинскую военную машину миллиардами. Мы призываем Европу прекратить весь импорт российского ископаемого топлива, что поможет ей стать на 100% чистой».

Утвердить список таксономических отраслей ещё должен Совет Евросоюза, представляющий все страны-члены.