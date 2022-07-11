"Северный поток — 1" остановлен до 21 июля

"Северный поток — 1" остановлен. Оператор трубопровода Nord Stream AG прекратил прокачку газа в Европу сегодня, в 7 утра по Москве, объяснив это плановым техобслуживанием. Ожидается, что "Северный поток" вновь заработает 21 июля. Впрочем, хотя Канада и согласилась вернуть из ремонта газоперекачивающий агрегат (ГПА), на Западе опасаются, что поставки не возобновятся в прежнем объеме, а то и вообще.

""Северный поток — 1" всегда останавливают на техобслуживание летом — обычно на десять дней. Но учитывая линию поведения, которую мы видим, не будет очень удивительным, если они найдут ещё одну маленькую техническую неисправность и скажут: "Мы не можем запустить его снова, мы нашли кое-что во время ремонта". Вот и всё. Так что в этом отношении ситуация определенно затруднительная", — заявил министр по делам экономики и климата Германии Роберт Хабек.

Из-за высоких цен за первые шесть месяцев текущего года потребление газа в Германии снизилось на 14%. А на прошлой неделе немецкие депутаты приняли закон, позволяющий вновь вводить в эксплуатацию закрытые в рамках перехода на чистые источники энергии угольные электростанции.