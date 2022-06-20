Забастовка в аэропорту Брюсселя и во всей Бельгии

В небе над Брюсселем стало непривычно пусто. Главный аэропорт Бельгии был парализован в понедельник общенациональной забастовкой. Акцию протеста против «давления на работе» начали сотрудники службы безопасности, к ней присоединились другие охранники и те, кто проверяет багаж. Объявлено, что будут выполняются только грузовые воздушные перевозки. Но многие пассажиры приехали в международный терминал всё равно и оказались в отчаянном положении.

«Вчера вечером нам сказали, что рейсы отменены. Мы решили попытать счастья в аэровокзале, ведь нам нужно как-то найти вернуться домой, но до сих пор у нас нет никакого решения. Здесь нам не могут помочь. Так что мы попробуем, может быть, поехать в другую страну и сесть на рейс оттуда».

«Нам не предоставили никакой альтернативы. Мы просто получили несколько контактных телефонов. Мы выясняем, что можно сделать. Насколько я слышал, полёты возобновятся только к концу недели. "

Но скорее всего, пока ситуация будет только обостряться. С четверга запланированы стачки лётного и наземного состава. Уведомление о бессрочной забастовке подали профсоюзы пилотов флагманской компании Brussels Airlines. Но персонала и так не хватает после того, как многие уволились во время пандемии, переложив нагрузку на остающихся.

«Мы участвуем в этой забастовке, потому что в аэропорту у нас много стресса, - сказал представитель профсоюза Джо Вонруттен. - У нас острая нехватка рук. При этом нам нужны квалифицированные кадры. Мы хотим, чтобы нам больше платили за работу в выходные. У нас много проблем с поиском людей».

Забастовки в ряде других отраслей бельгийской экономики проходят с требованим повышения зарплат и улучшения условий труда. По данным профсоюзов, в общенациональной акции протеста против роста стоимости жизни приняли участие 80 тыс человек.