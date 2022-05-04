В Бельгии растёт стоимость жизни

До рекордного уровня поднялась в еврозоне инфляция. Один из самых высоких её показателей - более 8% - в Бельгии. Жители королевства стали тратить больше на еду, напитки, транспорт и коммунальные услуги. Своими тревогами по этому поводу поделились с Euronews покупатели на брюссельской улице.

"В супермаркете мука, ​​сахар, масло дорожают. Мы надеемся, что в Украине скоро всё успокоится. Тогда жизнь и здесь вернётся в нормальное русло".

"Раньше я платила 30 евро за 78 подгузников. Сейчас плачу 45-50 евро".

"Моя мама часто ездит на машине в соседние страны, такие как Нидерланды или Люксембург, чтобы купить бензин - он там намного дешевле".

"Хозяин моей квартиры только что сказал мне, что цена аренды должна увеличиться вслед на стоимостью электричества".

"Бедным пенсионерам приходится хуже других".

Бельгийцы выражают опасения, что война в Украине вызовет ещё большую социальную изоляцию и бедность в Европе, которая пережила многие годы жёсткой экономии, а затем - пандемию коронавируса. Этим обеспокоена и представитель общественной группы "Социальная платформа" Хелен Уиллетс:

"Гражданское общество и благотворительные организации заполняют пробелы, оставленные правительствами. Иначе у людей не было бы доступа к вещам, необходимым для соблюдения прав человека и социальных прав".

По словам этого итальянского экономиста Давида Ринальди, в связи с ростом стоимости жилья, энергии, транспорта и продуктов питания государственному сектору необходимо как можно скорее найти больше различные источников этих благ, а также быстро увеличить заработную плату.

"Я не вижу, как мы сможем выйти из этого кризиса, если не поставим на первое место повышение покупательной способности людей достойными зарплатами".

Тем временем владелец магазина по имени Шериф в турецком квартале Брюсселя по-своему восполняет нехватку в супермаркетах муки. Он продает такие товары по доступным ценам, но в ограниченном количестве в одни руки".

"Обычно, чтобы испечь хлеб, нужно вот столько муки. Не более того. Тогда получается нормальный багет. Но тут кто-то пришёл купить три мешка по 25 кило!"

Эти проблемы обсуждались в среду в Европарламенте на дебатах о новых санкциях против России. Депутаты в Страсбурге предупреждали о тяжёлых социальных и экономических последствиях войны в Украине для европейского бизнеса и потребителей.