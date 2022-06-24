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мир

Гнев сотрудников авиакомпаний

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото   -   Авторское право  Arne Dedert/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de)

Летний сезон в Европе начинается с забастовок авиакомпаний. В Бельгии профсоюзы призвали сотрудников Ryanair и Brussels Airlines приостановить работу с пятницы до воскресенья. В двух брюссельских аэропортах до конца недели отменены свыше 400 рейсов.

Работники отрасли недовольны тем, что руководство компании не адаптировалось к резкому росту воздушного трафика после снятия антиковидных ограничений.

Филип Бойривен, пилот Ryanair: "Три года назад у нас было около двух с половиной тысяч рейсов в день по всей сети, а сейчас мы совершаем на 500 вылетов больше, а вот персонала не прибавилось".

С 15 до 21 июня компания Ryanair совершила на 15% больше рейсов, чем за аналогичный период в 2019 году

Начиная с субботы, протестное движение распространится на Францию и Италию. В Испании руководство Ryanair запретило бастовать части сотрудникам, ссылаясь на правительственный декрет о мобилизации персонала ключевых отраслей. Профсоюзы называют это решение незаконным. 

В июле в аэропортах Барселоны, Малаги и Балеарских островов забастовку проведёт лоукостер easyJet

Мы требуем элементарных вещей: платить не меньше прожиточного минимума, давать воду членам экипажа, идти с нами на диалог.
Эрнесто Иглесиас
Представитель профсоюза USO

Небольшие акции протеста в испанских аэропортах напоминали пассажирам о социальном противостоянии.

Мануэль Каррион, турист: "Мы даже не знали, что была объявлена забастовка, мы зарегистрировались онлайн, поэтому у нас вообще не было никаких проблем".

Нехватка сотрудников, перегруженный график работы – эти проблемы также актуальны для железнодорожного транспорта в Европе. С требованием проиндексировать зарплаты с расчётом на инфляцию выступили профсоюзы во Франции и Великобритании.

Французский национальный оператор SNCF обратился к жителям парижского региона с просьбой отложить поездки и по возможности работать удалённо.

Британское правительство направит в парламент законопроект, разрешающий нанимать почасовиков, чтобы заменить бастующих железнодорожников.

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