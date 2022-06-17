Европейская тройка в Киеве с визитом поддержки

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**Война на истощение продолжается на востоке Украины. Её правительство на этой неделе выступило с довольно отрезвляющей оценкой.

Западные санкции не наносят вреда экономике России так сильно, как ожидалось. Постоянная прибыль от продажи сырья обеспечивают стабильность финансов Москвы, заявил Киев.

Это вода на мельницу тех, кто всегда выступал за более жесткие меры, особенно в энергетическом секторе. В то же время Европейский Союз продолжает свою стратегию поиска "надежных" поставщиков, которые стали бы заменой российским, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Газовое соглашение с Израилем и Египтом

На этой неделе ЕС подписал газовое соглашение с Израилем и Египтом, направленное на дальнейшее снижение энергетической зависимости от России.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Для нас это очень важно. Я очень благодарна, что мы сейчас обсуждаем этот замечательный проект, с которым вы готовы увеличить поставки газа в Евросоюз через Египет. Вы будете доставлять его из Израиля по трубопроводу (надеюсь, когда-нибудь трубопровод будет готов к перекаче водорода) в Египет, он будет сжижен до СПГ, а затем доставлен в Европейский Союз».

В какой степени ближневосточная связь поможет Европе диверсифицировать свой энергетический баланс, остается неясным, но это начало.

Между тем, лидеры Франции, Германии и Италии посетили Украину, что стало визитом самого высокого уровня с начала российского вторжения. Это - сильный жест поддержки.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

"Мы направляем народу Украины послание европейского единства и, действительно, поддержки. Мы говорим как о настоящем, так и о будущем, потому что ближайшие недели, как мы знаем, будут очень тяжелыми».

Трудные времена, в самом деле, впереди.

Нужно ли обольщать украинцев членством?

Буквально на следующей неделе на ещё одном важном саммите Евросоюза будет обсуждаться вопрос о том, должен ли ЕС предоставить Украине статус кандидата с перспективой стать членом блока в какой-то момент в будущем. Насколько далёк этот момент - это вопрос на много миллиардов евро.

Государства-члены разделены. Одни хотят быстрого процесса, чтобы послать сильный политический сигнал Москве. Другие более сдержанны, мягко говоря.

Ко мне присоединяется Дэвид Макаллистер, председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента, депутат из Германии.

Гробе: Я хочу сыграть здесь адвоката дьявола. Украина страдает от коррупции, плохого управления, плохих экономических и финансовых показателей, а сейчас страна находится в состоянии войны. Почему ЕС должен ускорить предоставление Украине своего членства?

Макаллистер: Любое европейское государство, которое уважает наши ценности и привержено их продвижению, может подать заявку на вступление в Европейский Союз. И после того, как оно станет кандидатом, процесс начнётся. В конечном итоге Украина, как и любая другая страна, должна будет удовлетворять всем необходимым политическим, юридическим и экономическим критериям. Но сейчас предоставление Украине статуса кандидата, с моей точки зрения, было бы своевременным сигналом украинскому народу в его борьбе за наши европейские ценности, а также выражением поддержки, помощи и политической солидарности.

Гробе: Несмотря на то, что вы сказали, не честнее ли дать понять украинцам, что в ближайшее время этого не завершиться?

Макаллистер: Но украинцы знают об этом - сам президент Зеленский, например, сказал, что потребуется некоторое время на вступление в Европейский Союз. Но мы хотим начать этот процесс, и Украина знает, что в конечном итоге должны быть выполнены все необходимые предварительные условия. Необходимо провести множество реформ, например, в сфере борьбы с коррупцией или модернизации управления. Но я почти уверен, что Украина готова начать этот непростой процесс, особенно после того, как закончится эта ужасная война.

Гробе: Эммануэль Макрон предложил более тесное партнерство с Украиной, но не скорейшее членство в ЕС. Что вы думаете по этому поводу?

Макаллистер: Европейский парламент также призвал пересмотреть политику соседства. Думаю, все согласятся с тем, что помимо 27 стран ЕС, в Европы есть и другие страны, с которыми у нас разные формы отношений. Есть страны, не входящие в ЕС, но участницы единого рынка, такие как Норвегия, Лихтенштейн или Исландия. У нас очень тесные отношения со Швейцарией, основанные на более чем 100 различных договорах. Есть страны на Западных Балканах, которые уже находятся на пути вступления в ЕС. Есть также страны, которые выбрали другую форму сотрудничества. Нужно лучше организовать наше сотрудничество со странами, не входящими в ЕС. Думаю, нам нужно узнать в деталях, что на самом деле думают президент Макрон и председатель Мишель.

Гробе: И, наконец, разумно ли дальнейшее расширение ЕС вообще в нынешних рамках, без изменений в Союзном договоре?

Макаллистер: Я убежден, что процесс расширения должен быть более предсказуемым, более динамичным и более политическим. Нужно лучше разъяснять странам-кандидатам, что мы на самом деле требуем от них в процессе вступления. С другой стороны, мы должны знать, что мы предложим, если они всё выполнят. Так что я не вижу немедленной необходимости менять договор, но я приветствую любые предложения о том, как мы можем сделать процесс расширения заслуживающим большего доверия.

«Искушение смертью» добралось до Базеля

Поддержка Украине пришла на этой неделе и из довольно необычного уголка мира искусства.

В швейцарском Базеле открылась всемирная художественная ярмарка, на которой были пожертвованы деньги гуманитарным организациям, помогающим украинцам. Там представлены работы Бориса Михайлова, одного из ведущих художников Украины.

Серия фотографий 82-летнего мастера под названием «Искушение смерти» призвана показать, что значит быть украинцем сегодня. Его произведение, состоящие из двух гигантских полотен, расположенных рядом друг с другом, выставлены в общественных местах по всему Базелю.

Некоторые могут счесть несвоевременным приобретение объектов искусства в разгар крупной военной ситуации. Но, как выразился один участник ярмарки, "Искусство - это ещё и лучший способ донести__до людей__информацию". Это относится и к «Искушению смертью».