Война в Украине: ракетные удары по Киеву

Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате ракетного удара по жилому девятиэтажному зданию в Киеве. Три верхних этажа обрушились, возник пожар.

Раненые госпитализированы. Среди них - семилетняя девочка. Погибший - её отец.

Национальная гвардия Украины утверждает, что в воскресенье утром российская армия выпустила по столице не менее 14 ракет, что стало самым продолжительным обстрелом Киева за последние месяцы.

Говорят свидетели:

"Услышал свист, проснулся, и очень сильный произошёл удар ракетный. Меня вынесло, квартиру разнесло, вынесло меня ударной волной, я отлетел. Потом я взял собак, ещё раз ударило, мы упали. Я лежал, ждал, пока закончится. Встали, пошли потом в тамбур, и ещё раз ударило".

Удары по Киеву были нанесены в день открытия саммита G7 и перед саммитом НАТО. Мэр столицы Виталий Кличко назвал это "попыткой запугать украинцев":

"Перед саммитом НАТО они атаковали, может быть, это символическая агрессия в эти дни. Это символическая атака".

В вооружённых силах Украины говорят, что по Киеву были нанесены удары новейшими российскими стратегическими крылатыми ракетами Х-101, которые запустили из Каспийской акватории. Одна из них взорвалась на территории детского сада.

По данным местных властей, ещё не менее 6 взрывов прогремело в Киевской области, а также в городе Черкассы, сообщается и о ракетных ударах в Харьковской области.

Москва заявляет, что её силы нанесли удары по трём военным учебным центрам на севере и западе Украины, в том числе по одному вблизи польской границы.