English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Израиль

Урсула фон дер Ляйен обсуждает с Израилем газ

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Еврокомиссия считает возможным закупать газ в Израиле и Египте
Еврокомиссия считает возможным закупать газ в Израиле и Египте   -   Авторское право  Maya Alleruzzo/The Associated Press

Энергетика стала одной из главных тем визита в Израиль председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На фоне попыток Европы отказаться от российских углеводородов, на прошлой неделе Еврокомиссия предложила обратить внимание на Израиль и Египет. У еврейского государства есть запасы на морском шельфе в Средиземноморье. Рассматривается даже теоретическая возможность сооружения прямого газопровода из Израиля на Кипр и в Грецию.