Урсула фон дер Ляйен обсуждает с Израилем газ

Энергетика стала одной из главных тем визита в Израиль председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На фоне попыток Европы отказаться от российских углеводородов, на прошлой неделе Еврокомиссия предложила обратить внимание на Израиль и Египет. У еврейского государства есть запасы на морском шельфе в Средиземноморье. Рассматривается даже теоретическая возможность сооружения прямого газопровода из Израиля на Кипр и в Грецию.